Torre del Greco – La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per la prossima stagione sportiva, del calciatore Antonio Romano, classe 1996.

Un innesto dal curriculum importante che dà il peso del tasso di qualità con cui la società intende completare la rosa in vista della partecipazione al campionato di serie C.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Napoli (all’attivo tre ritiri pre-campionato con la prima squadra, inserimento nelle liste Champions ed anche qualche convocazione con Benitez allenatore), Romano ha stabilmente giocato in C nelle ultime stagioni vestendo le maglie di Santarcangelo (2015-2016), Prato (2016-2017), Casertana (da gennaio 2018 a giugno 2019 dopo una parentesi col Carpi in B) e Pianese (2019-2020).

Elemento tatticamente duttile, bravo ad inserirsi in zona offensiva, dotato di gran tiro dalla distanza, Romano si presta ad interpretare più sistemi di gioco.

Il neo calciatore corallino, a margine della trattativa conclusa alla presenza anche del presidente Colantonio, si mostra carico e già desideroso di cominciare sul campo la nuova esperienza: “Sono motivato e contento di approdare in una piazza come Torre del Greco. Arrivo con una grandissima voglia di fare bene dopo l’ultima annata che, complice la sospensione dei campionati, è stata la meno semplice di una carriera che finora mi ha dato buone soddisfazioni. Ringrazio la società per la fiducia ed in particolare il direttore Primicile per la determinazione mostrata nel credere in me”.