Ottima la prestazione della Turris, che inizia il 2022 nel migliore dei modi. Decide una rete di Manzi nella ripresa.

Il Tabellino

Picerno – Turris 0-1

PICERNO: Viscovo A., De Cristofaro A. (dal 19′ st Di Dio F.), De F. C., Dettori F., Esposito E., Finizio M., Garcia R., Gerardi F. (dal 19′ st Vivacqua F.), Pitarresi F., Reginaldo (dal 19′ st Senesi Y.), Setola C.. A disposizione: Albertazzi M., Alcides E., Allegretto A., Carra G., D’Angelo M., De Ciancio R., Di Dio F., Guerra W., Senesi Y., Vanacore E., Vivacqua F., Viviani A.

TURRIS: Abagnale A., Bordo L., Esempio S., Franco D. (dal 19′ st Zampa E.), Ghislandi D., Leonetti V., Longo S., Lorenzini F., Loreto C. (dal 41′ st Nunziante C.), Manzi C., Tascone S.. A disposizione: Pirone A., Colantuono V., Di Nunzio F., Finardi S., Iglio G., Nocerino L., Nunziante C., Palmucci S., Santaniello E., Zampa E.

Reti: al 4′ st Manzi C. (Turris).

Arbitro:

Ammonizioni: al 31′ pt Gerardi F. (Picerno), al 28′ st D’Angelo M. (Picerno), al 29′ st Vivacqua F. (Picerno) al 35′ pt Manzi C. (Turris), al 30′ st Longo S. (Turris), al 33′ st Tascone S. (Turris).