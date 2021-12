Una prima volta da sballo, davvero indimenticabile. Il New Tennis Torre del Greco – alla sua prima finale tricolore – si laurea campione d’Italia: al Carisport di Cesena, teatro delle finali di Serie A1 BMW – ultimo atto del massimo campionato federale che ha preso il via a inizio ottobre con la fase a gironi, per proseguire poi con play-off e play-out – la squadra campana ha superato per 4-1 il Circolo Tennis Vela Messina, scrivendo una pagina di storia per il club.

E’ dunque Torre del Greco – in semifinale aveva eliminato il Tc Rungg Appiano – a succedere nell’albo d’oro al Park Tennis Genova. Nell’evento organizzato nella città romagnola da MEF Tennis Events – in contemporanea va in scena la finale femminile -, dopo aver chiuso in vantaggio la prima giornata di incontri, grazie alle affermazioni di Raul Brancaccio su Giorgio Tabacco e di Andrea Pellegrino su Salvatore Caruso a ribaltare l’iniziale successo siciliano (Messina si è qualificato a spese del Tc Pistoia) ad opera di Fausto Tabacco su Giovanni Cozzolino, la squadra campana ha aperto nel migliore dei modi la seconda giornata portandosi sul 3–1 con il successo dello spagnolo Pedro Martinez sul connazionale Bernabe Zapata Miralles nel match fra i numeri uno dei due team. E poi a spingere sul trono il New Tennis, scatenando l’apoteosi dei tifosi, ci hanno pensato lo stesso Martinez in coppia con Andrea Pellegrino, dominando (63 62) in doppio Salvatore Caruso e Julian Ocleppo.

