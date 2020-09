Ad annunciare l’amichevole di lusso per il Napoli, che si terrà domenica 13 settembre in Portogallo, per giocare contro lo Sporting Lisbona è stata la società azzurra sul proprio sito ufficiale.

La partita Sporting Lisbona – Napoli si giocherà alle ore 20.30 italiane e sarà trasmesso sui canali Sky, in pay per view, al prezzo di 9.99 Euro.

Altra amichevole, venerdì 11 settembre alle ore 18:00, contro il Pescara.

Anche questa partita sarà trasmessa su Sky in pay per view al prezzo di 5.99 Euro.

Continua la linea della SSC Napoli per la visione a pagamento delle amichevoli, anche quelle di minor prestigio.