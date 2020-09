Ercolano – Coronavirus Ercolano. Ecco i dati settimanali dal report del sindaco Ciro Buonajuto:

Da mercoledì ad oggi sono stati effettuati circa 90 tamponi su cittadini ercolanesi (prevalentemente persone di ritorno da vacanze all’estero o fuori regione e familiari di persone precedentemente risultate positive) e TUTTI HANNO DATO ESITO NEGATIVO.

I controlli sono stati effettuati presso l’ospedale Cotugno, il centro di controllo attivato presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco e direttamente all’interno dell’aeroporto di Capodichino.

Dopo una prima fase ad inizio agosto in cui l’Asl è andata in forte sofferenza per la massiccia richiesta di tamponi di chi rientrava da ferie all’estero o fuori regione, al momento il servizio sta funzionando un po’ meglio. L’obiettivo tuttavia è ridurre ulteriormente il tempo che passa tra il tampone e l’esito (attualmente tra i due e i cinque giorni in media).

Resta da ottimizzare poi la comunicazione con i pazienti da parte dell’Asl, tant’è che per ridurre i tempi che passano dal tampone alla effettiva comunicazione dell’esito, io stesso sto provvedendo a contattare personalmente tutte le persone che hanno effettuato il tampone e a comunicare loro l’esito dell’esame man mano che l’Asl invia al Comune il risultato dei test. Allo stesso tempo, ai pazienti risultati negativi al test il Comune sta inviando una comunicazione che li esonera con effetto immediato dalla quarantena preventiva a cui sono sottoposti. È un lavoraccio, ma con la collaborazione del personale del Comune stiamo riuscendo a ridurre i tempi per chi è ragionevolmente sulle spine in attesa di conoscere l’esito del tampone al quale è stato sottoposto. A coloro che hanno effettuato il tampone e non hanno ricevuto ancora nessuna comunicazione, invito ad attendere qualche altro giorno (in qualche caso, pochi per fortuna, i tempi di attesa arrivano a sette giorni: dipende dal centro che analizza i tamponi). Per coloro che rientrano dalle vacanze, infine, occorre immediatamente avvisare il Medico di Famiglia, scaricare il modulo che si trova su http://www.aslnapoli3sud.it/sitoweb/jportal/JPDocumento.do?id=1857&rev=0 e inviarlo all’indirizzo dippr@aslnapoli3sud.it

Complessivamente nell’ultimo mese, sono stati sottoposti a tampone 332 cittadini ercolanesi per un totale di 18 casi positivi riscontrati (di cui 15 relativi a soggetti provenienti da vacanze all’estero o fuori regione). Al fine di evitare un’ulteriore propagazione del virus che sarebbe nociva innanzitutto per le persone più deboli, l’invito che rivolgo a tutti è quello della massima prudenza: mascherine e distanziamento sociale SEMPRE. Solo se tutti collaboriamo in maniera compatta potremo tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari.

Buona settimana a tutti e buon ritorno al lavoro per chi rientra dalle ferie.