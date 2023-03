Torna l’alta tensione nel capoluogo campano: sono in arrivo a Napoli circa 2.500 tifosi inglesi in vista dell’incontro tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo allo Stadio Maradona, per le qualificazioni agli Europei 2024.

E’ questo quanto emerge dal primo tavolo tecnico che si è tenuto ieri nella Prefettura di Napoli.

L’incontro sportivo mette tensione e qualche preoccupazione in una città, visto che solo mercoledì scorso il capoluogo campano ha vissuto 24 ore da incubo con gli scontri in occasione della partita con l’Eintracht Francoforte.







“Sono stati venduti 2.500 biglietti agli inglesi per il settore ospiti – dichiara il prefetto Claudio Palomba -, abbiamo fatto una prima riunione per preparare la città alla partita e domani ce ne sarà un’altra in Questura con la polizia inglese.

Arriveranno a Napoli in ordine sparso gli inglesi e verranno invitati, ma non costretti, a fare un passaggio alla Stazione Marittima dove c’è un punto di ritrovo volontario e dove troveranno 18 bus a disposizione per portarli allo stadio dove ci saranno attività di controllo e verifica.

Abbiamo chiesto congrui rinforzi delle forze dell’ordine . conclude – che arriveranno a Napoli”.

Oltre alla riunione di ieri, oggi ce ne sarà un’altra in Questura con la polizia inglese che analizzerà la situazione sotto il profilo dei tifosi in arrivo, a partire da un possibile folto gruppo di fan del West Ham, avversari dei tifosi del Napoli.

La città dunque si prepara, mentre la tensione sale.

Leggi anche “Incidenti e scontri tra tifosi e forze dell’ordine, task force per ripulire il cuore di Napoli vandalizzato” CLICCA QUI

Leggi anche “Napoli-Eintracht: scattati i primi arresti per gli scontri tra tifosi, in manette anche tedeschi” CLICCA QUI