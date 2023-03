Quanto accaduto ieri pomeriggio e ieri sera nel capoluogo campano ha lasciato l’intero Paese senza parole.

Inoltre, stanno arrivando i primi provvedimenti.

Figurano anche tre tedeschi tra i primi 7 arrestati nella notte a Napoli dalla Polizia per gli scontri avvenuti sia in piazza del Gesù nel pomeriggio che in tarda serata nei pressi dell’albergo sul lungomare.







Lo si è appreso successivamente alla notizia dei provvedimenti che non riguardano dunque solo tifosi partenopei.

