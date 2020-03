Roma – Calcio a 7: rinviata ad ottobre la IFCPF Nations Cup di Olbia

Con una lettera ufficiale la IFCPF, Federazione internazionale di Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione, in accordo con FISPES, ha comunicato il rinvio ufficiale della Nations Cup che era in programma ad Olbia dal 13 al 23 maggio.

La misura, presa a seguito dell’emergenza mondiale sulla diffusione del coronavirus, è stata presa a tutela della salute degli atleti e delle delegazioni partecipanti all’evento.

La manifestazione è stata rimandata al 15-25 ottobre di quest’anno.