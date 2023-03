Neanche più la scaramanzia riesce a placare la gioia dei tifosi del Napoli che attendono con ansia di vedere la squadra azzurra premiata dello scudetto.

L’ultima ‘manifestazione’ di festa in vista della fine del campionato della Serie A di calcio è stata messa in campo nel capoluogo campano.

In corso Novara, all’incrocio con via Arenaccia e via Casanova, gli abitanti di una palazzina intera si sono organizzati per celebrare il tanto atteso scudetto del Napoli.







Il risultato: dodici stendardi, grandi circa due metri l’uno, raffiguranti i volti dei giocatori titolari della squadra azzurra. Oltre ai calciatori, anche il mister Luciano Spalletti, considerato naturalmente il motore vincente di una squadra che sta facendo battere a mille i cuori dei loro tifosi.

Stendardi che richiamano le figurine che solitamente si collezionano negli album dei calciatori.

A tenere uniti i maxi volti sono le corde legate tra i balconi della palazzina, quelle usate solitamente per stendere il bucato.

L’effetto ottenuto dal condominio e dai loro condomini è diventato attrazione nella zona: molti si fermano per fotografare l’ingegnoso risultato dei tifosi napoletani. Primo tra tutti, l’autista di un autobus in sosta con il semaforo rosso.