“Il piccolo Principe”, il famosissimo libro di Antoine de Saint-Exupéry, a Napoli diventa ” ‘O Princepe Piccerillo”.

L’opera, considerata tra le più famose al mondo, è stata infatti tradotta in lingua napoletana da Roberto D’Ajello e pubblicata da Franco Do Mauro Editore.

Dopo l’omaggio fatto ad Antoine de Saint-Exupéry in occasione del centenario della nascita traducendo in napoletano la sua opera nell’edizione speciale numerata (dicembre 2000), confortati dal grande successo, ottenuto con richiesta del libro da ogni parte del globo, il libro è stato ristampato nel 2003 la seconda edizione e nel 2005 la terza edizione conforme, tanto nel formato quanto nella grafica, all’edizione originale francese.







Esaurita anche questa tiratura, riscontrando numerose richieste, l’autore e l’editore hanno ritenuto opportuno riproporre la quarta edizione identica alle precedenti.

Il libro oggi è venuto in tutto il mondo: unico e particolare nel suo genere è già entrato nel cuore dei napoletani e di tanti cittadini che vivono all’estero.

Il libro, acquistabile nelle librerie oppure anche online, è diventato anche da collezione: molti stranieri lo stanno acquistando pur non comprendendo a pieno la lingua napoletana. In pratica, un must da avere per gli amanti de “Il Piccolo Principe”.