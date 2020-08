Jesolo – Calcio FISPES: da settembre al via i Campionati Italiani

Partirà da Jesolo a settembre la stagione 2020 del Calcio amputati e del Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione.

Il Consiglio Federale del 30 luglio ha approvato il nuovo calendario delle manifestazioni di Calcio FISPES che prenderà il via dal Villaggio Marzotto della città veneta nel weekend dell’11-13 settembre.

Causa coronavirus il Campionato italiano di Calcio amputati è stato rimodulato in due tappe: se il girone di andata si giocherà a Jesolo, quello di ritorno è in programma il 17-18 ottobre in sede da definirsi.

Nel fine settimana del 28-29 novembre Roma accoglierà le sfide di Coppa Italia e Supercoppa.

Intanto la Federazione europea di Calcio amputati (EAFF) ha annunciato la definitiva cancellazione dell’EAFF Champions League che si sarebbe dovuta disputare in Turchia in autunno dopo il primo slittamento di maggio. L’appuntamento è rinviato al 2021.

Grande novità invece per il Calcio a 7. Sempre nel weekend dell’11-13 settembre Jesolo terrà a battesimo l’edizione sperimentale del Campionato italiano, con le squadre partecipanti a caccia del primo scudetto storico della disciplina.