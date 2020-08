In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.055 per 5 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1.972 tamponi (347.947 dall’inizio della pandemia).

I nuovi casi sono stati trovati nelle province di Napoli, Caserta e Salerno (3), dove sono stati trovati positivi due cittadini di nazionalità indiana residenti a Eboli.

Un terzo caso riguarda un Vigile Urbano della città capoluogo, ma residente a Pontecagnano. Si tratta di un contatto di una coppia già risultati positivi nella giornata di venerdì.

Tutti e tre sono in isolamento, mentre proseguono le verifiche. Nell’ultimo giorno non sono stati segnalati nuovi decessi: il totale delle vittime del coronavirus resta fermo a 438. Sale il numero dei guariti a 4.245 per 5 pazienti dichiarati ristabiliti. La situazione si presenta stabile s

ul piano clinico, con ricoveri sintomatici e terapie intensive immutati, ma sono aumentati gli isolamenti fiduciari. Vista la ripresa dei contagi nell’ultimo mese, la Regione Campania inasprisce i controlli. La nuova ordinanza firmata in queste ore dal Governatore impone la rilevazione della temperatura per impiegare e utenti negli uffici pubblici. Ma è soprattutto la situazione nazionale ad indurre alla massima cautela.

Nelle ultime 24 ore sono stati 347 i casi registrati in Italia, secondo i dati dell’istituto Superiore di Sanità. Intanto, dopo otto mesi di contenimento, ora si attende con impazienza la soluzione medica al coronavirus.

Il Ministero attende l’esito della sperimentazione sull’uomo del vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Jenner Institute della Oxford University con la collaborazione dell’italiana Irbm. Dal 24 agosto i test su 90 volontari rappresentano l’ultima prova prima della distribuzione su vasta scala.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17 di ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 32 (stabile) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 338 (+34) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 372 (stabile) contro i 5.055 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.798 (+2), a Salerno 795 (+3), a Caserta 627 (+2), ad Avellino 581, a Benevento 211. Il dato comprende il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.