Roma – Calcio amputati: la squadra del Vicenza a Gaziantep per la Champions League

Da venerdì 21 a domenica 23 maggio la città turca di Gaziantep sarà la sede dell’EAFF Champions League edizione 2021 di Calcio amputati.

Si tratta della seconda edizione del prestigioso trofeo che racchiude le squadre vincitrici degli scudetti nei paesi in cui esiste un campionato nazionale. Quest’anno causa Covid, saranno presenti però solo cinque club invece di otto.

L’Italia sarà rappresentata dal Vicenza Calcio Amputati, detentrice del tricolore per l’anno 2020. È la prima volta nella storia del Calcio amputati che un club italiano partecipa ad una manifestazione europea di tale portata, visto l’annullamento della Champions League 2020 causa pandemia che avrebbe dovuto coinvolgere la Nuova Montelabbate.

Nella tre giorni di partite, la formazione veneta incontrerà l’AFC Tbilisi (Georgia), Karabakh F. K. (Azerbaijan), Legia Amp Futbol (Polonia) e la squadra di casa del Şahinbey Bld Ampute Takımı.

Alejandra Argento, mister del Vicenza Calcio Amputati, dichiara: “Non vedevamo l’ora di partire per quest’avventura. I ragazzi sono molto motivati e hanno tanta voglia di vivere quest’esperienza, affrontandola con il massimo della professionalità. A Gaziantep incontreremo squadre con giocatori professionisti che di questo sport vivono e competere a questi alti livelli darà un grosso contributo al bagaglio personale di ogni nostro atleta. Sono molto fiera di poterli accompagnare in questo percorso e sicuramente la voglia di giocare la finale non ci manca”.

Il primo impegno per il club vicentino sarà venerdì alle ore 11 ora italiana contro il Tbilisi. La finale è in programma alle 16 di domenica.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di EAFF.

Programma partite Vicenza

Venerdì 21 maggio

9:00 Cerimonia di apertura

11:00 Vicenza Calcio Amputati vs AFC Tbilisi

16:00 Şahinbey B. S. vs Vicenza Calcio Amputati

Sabato 22 maggio

13:30 Vicenza Calcio Amputati vs Karabakh F.K.

18:00 Legia Warsaw vs Vicenza Calcio Amputati

Domenica 23 maggio

14:00 Finale 3°-4° posto

16:00 Finale

16:30 Cerimonia di chiusura