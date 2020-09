Jesolo – Calcio amputati: il Vicenza in testa alla classifica di Campionato

A Jesolo viene archiviato il girone di andata del Campionato Italiano di Calcio amputati. La squadra di Vicenzasale subito al vertice della classifica provvisoria con 9 punti, conquistando tre vittorie su tre partite. Confidando in una rosa di esperienza e nella possibilità di cambi, il club vicentino riesce a battere con discreta facilità la Levante C Pegliese (6-0) e la Fabrizio Miccoli (7-0).

Nello scontro al vertice contro i campioni d’Italia 2019 della Nuova Montelabbate, il team marchigiano passa subito in vantaggio 1-0. Francesco Messori del Vicenza sbaglia un rigore, ma poi si rifà realizzando il gol del pareggio, seguito dalla rete di Emanuele Padoan, e l’ultimo gol del 3-1 finale.

La Levante riesce a strappare un pari (1-1) alla Nuova Montelabbate e vince sulla Fabrizio Miccoli 7-0 per infortunio di Salvatore Iudica, portiere della squadra di Lecce poi sostituito da un giocatore amputato di gamba.

Tra le note positive, l’esordio ufficiale in porta nella Levante di Riccardo Cattaneo, 16 anni, il più giovane giocatore del Campionato e componente della Scuola FISPES.

Il girone di ritorno è in programma il weekend del 17-18 ottobre.

Tutte le attività del Calcio amputati sono sostenute da Cattolica Assicurazioni.

Il servizio arbitrale è stato messo a disposizione dalla FIGC.

Risultati

Nuova Montelabbate – Fabrizio Miccoli 4-0

Vicenza Calcio Amputati – Levante C Pegliese 6-0

Levante C Pegliese – Fabrizio Miccoli 7-0

Nuova Montelabbate – Vicenza Calcio Amputati 1-3

Nuova Montelabbate – Levante C Pegliese 1-1

Fabrizio Miccoli – Vicenza Calcio Amputati 0-7

Classifica finale

Vicenza Calcio Amputati 9 punti

Nuova Montelabbate 4 punti

Levante C Pegliese 4 punti

Fabrizio Miccoli 0 punti

Le manifestazioni FISPES, a porte chiuse, sono rese possibili grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune di Jesolo, e a quello dei partner FCA Autonomy, Cattolica Assicurazioni, Pmg Italia, Human Tecar, Villaggio al mare Marzotto, Noleggiabile Olmedo, Karhu, Inail, Superabile Inail e Oso-Ogni sport oltre della Fondazione Vodafone Italia.