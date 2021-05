Padova – Al Padova la SuperCoppa Italiana di Rugby in carrozzina

Il Rugby in carrozzina italiano è ben saldo nelle mani del Padova Rugby. Anche sabato il club veneto ha dato prova di non avere rivali nel nostro paese, conquistando la SuperCoppa Italiana che si aggiunge ai quattro scudetti già vinti e alla Coppa Italia 2019.

Nulla è riuscita a fare la Polisportiva Milanese, battuta 61-30 che non mette un freno all’imbattibilità del Padova Rugby che dura oramai da quattro anni.

Con un primo tempo perfetto per prestazione fisica e tattica, la formazione padovana scava subito un solco profondo non recuperabile dal Milano. Priva della giocatrice Maria Caponio, la squadra meneghina fa ruotare tutta la rosa e ne approfitta per far fare esperienza agli atleti che hanno alle spalle un minore minutaggio di gioco in Campionato. Anche il Padova approfitta per utilizzare tutta la panchina e provare nuovi quartetti. Dopo il 20-6 del primo quarto la partita è già segnata, ma rimane comunque avvincente e a tratti combattuta.

Le stesse compagini si affronteranno nuovamente a Padova dove sarà in programma la seconda tappa di Campionato nel weekend del 12-13 giugno.