Dopo 25 anni torna il Campionato Italiano Moto d’Acqua a Napoli per inaugurare l’edizione 2023, dal 28 al 30 aprile. La gara si terrà lungo il pittoresco Lungomare Caracciolo, con l’affascinante arenile della Rotonda Diaz come sfondo, e vedrà all’opera i più talentuosi piloti italiani.

Un campionato con un gran numero di partecipanti e giovani piloti

L’edizione 2023 del campionato si presenta promettente, grazie all’elevato numero di iscritti, specialmente tra le nuove generazioni. Questa vasta partecipazione fa presagire una competizione appassionante e di alta qualità. A causa della crescente adesione, la Federazione ha optato per organizzare gare distinte per uomini e donne nelle classi giovanili, per non superare il limite massimo di partecipanti stabilito dal regolamento.







Novità

Una delle novità di quest’anno è la nuova classe della categoria endurance F3, dove si corre con moto d’acqua di serie. Le gare prenderanno il via sabato 29 aprile alle 9.05 con le prove libere, seguite dalle prime manche di gara dalle 11.40 alle 14.00.