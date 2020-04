Il giornale La Torre si presenta ai suoi lettori con una nuova ed interessante rubrica: “L’analisi grafologica”.

In questa epoca, in cui si va ad una velocità frenetica, non abbiamo tempo per capire chi siamo davvero, quello che proviamo, il nostro rapporto con gli altri, come ci percepiamo in vari contesti e quale sia la nostra strada in ambito lavorativo. Attraverso la scrittura, che lascia una nostra traccia su un foglio bianco, è possibile avere un quadro completo di noi stessi. In una analisi grafologica si evidenziano le qualità intellettive, la predisposizione alla analisi e alla critica, il tipo di memoria.

Si individua l’eventuale introversione o estroversione della persona, l’affettività, la disponibilità interiore all’accoglienza, il comportamento. Si evidenzia la quantità di energia vitale e la capacità di gestirla; si coglie infine l’emotività e la sensibilità che caratterizzano la ricezione degli stimoli. L’analisi grafologica è un test proiettivo spontaneo, poiché non risente della presenza dell’esaminatore né dell’ambiente. Il segno grafico risulta la diretta registrazione delle esperienze che, in interazione con le caratteristiche costituzionali, concorrono alla formazione del peculiare carattere dell’individuo. Se desiderate conoscervi meglio e scoprire caratteristiche della vostra personalità di cui non siete del tutto consapevoli, o volete svelare doti e mancanze delle persone che avete vicino, la grafologia vi può aiutare. Nel primo caso ciò che scoprirete potrà essere motivo di riflessione per fare leva sulle vostre qualità nel secondo, avrete una informazione in più per porgervi nel modo migliore agli altri tenendo conto delle loro caratteristiche.

A dare le risposte alle vostre “parole scritte” sarà Gianluca Delle Donne, che ha conseguito il Diploma di consulente grafologo presso Psicogiuridico, scuola accreditata AGI di Napoli e la specializzazione in Grafologia Peritale. E’, inoltre, Socio Ordinario AGI (Associazione Grafologica Italiana). Svolge l’attività di consulente tecnico di parte nell’ambito della grafologia giudiziaria peritale e lavora con privati fornendo consulenza nell’analisi grafologica di personalità.

MODALITÀ DELL’ANALISI GRAFOLOGICA

Affinché si possa analizzare correttamente e nel modo più approfondito possibile la vostra scrittura, basta seguire delle semplici istruzioni:

1. Prendete un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4.

2. Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo.

3. La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla.

4. Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura. Per ricevere attraverso questa nuova rubrica de La Torre l’analisi gratuita della vostra scrittura e capire cosa rivela non vi resta, quindi, che seguire le modalità indicate ed inviarle nella chat della nostra pagina facebook https://www.facebook.com/LaTorre1905/ oppure alla seguente mail latorre@octava.it.

Le scritture a noi pervenute verranno pubblicate, in forma anonima e nel pieno rispetto delle privacy, insieme all’analisi grafologica sul quotidiano on-line La Torre, indicheremo solo il sesso e l’età.