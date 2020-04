Abbiamo illustrato a tutte le forze politiche cittadine le nostre strategie di contrasto alle conseguenze economiche del covid-19.

È essenziale affiancare ai provvedimenti di posticipazione dei tributi locali, politiche d’immissione di liquidità per sostenere in maniera diretta le attività commerciali ed artigianali cittadine. Distribuire 1 mln a fondo perduto rappresenta il pieno riconoscimento di quanto sia essenziale proteggere e salvaguardare la sopravvivenza delle nostre economie. Ci sono i presupposti finanziari anche per integrare le politiche governative, e definire accordi per sostenere il ricorso al credito locale, per i settori produttivi cittadini, contribuendo alla ripresa dell’attività.

Allo stesso tempo si rende necessario intervenire in termini di riduzione della tassa sui rifiuti per gli esercizi a cui è stata imposta la chiusura. Questi sono i primi provvedimenti a nostro avviso necessari per assorbire con il minor danno possibile gli effetti dell’emergenza e progettare subito i contorni della ripresa. Siamo fiduciosi nello spirito di abnegazione e collaborazione da parte di tutte le espressioni politiche coinvolte nell’amministrazione cittadina. Si può costruire a Torre del Greco un processo di ricostruzione che possa essere da modello, ma soprattutto cogliere opportunità di ripresa e rilancio.

M5S Torre del Greco

Consiglieri Portavoce