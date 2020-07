Torre del Greco – Dopo le tante denunce, tra cui anche la nostra (leggi: Torre del Greco, città sempre più sporca: Palomba inadeguato a gestire la crisi) arriva la risposta del sindaco Palomba:

“La pulizia delle aree portuali è una competenza esclusiva della Regione Campania e, nello specifico, dell’Ufficio al Demanio marittimo”.

È quanto chiarito dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in risposta alle istanze di numerosi cittadini che hanno registrato, soprattutto negli ultimi giorni, la presenza di rifiuti in giacenza nella zona porto della città.

“Sino a fine giugno – ha ulteriormente chiarito il primo cittadino – era attivo il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dell’immondizia, al momento interrotto per mancanza di fondi. Pertanto, benché la Regione stia lavorando per risolvere velocemente il problema e, pur non essendo una competenza diretta del comune la pulizia dell’area portuale, tuttavia, l’Amministrazione comunale, come già fatto altre volte, interverrà per scongiurare problemi di natura igienico-sanitari”.