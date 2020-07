Castellammare di Stabia – Inaugurato il Centro Stabia per l’Inclusione Attiva

Presa in carico delle famiglie, supporto legale e psicologico, formazione e tirocini per la reintroduzione nel ciclo produttivo.

“Il Centro Stabia per l’Inclusione Attiva ha aperto ieri i battenti nella sede comunale dell’ex Pretura, per suggellare il progetto Itia (Intese Territoriali per l’Inclusione Attiva) che ha visto il Comune di Castellammare di Stabia e i nostri servizi sociali tra i 29 beneficiari del finanziamento della regione Campania, per una cifra pari a 840mila euro, con il coinvolgimento di enti del terzo settore, istituti scolastici, associazioni di categoria e altri enti per la realizzazione di servizi di supporto alle famiglie, percorsi di empowerment e tirocini di inclusione sociale.

L’Itia ci consentirà di assicurare un supporto psicologico e legale alle famiglie indigenti, unitamente all’accompagnamento alle misure di sostegno al reddito, ma anche e soprattutto fornire strumenti utili al reintegro nel ciclo produttivo per chi stenta a tirare avanti e a garantire sostentamento ai propri figli”, così il sindaco Gaetano Cimmino.