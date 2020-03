Richiesta selezione scrutatori da Albo Unico tramite sorteggio casuale in seduta pubblica

I sottoscritti Santa Borriello e Salerno Vincenzo Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Premesso che in data 27 febbraio 2020 abbiamo presentato al consiglio comunale una mozione che aveva come obiettivo fondamentale il sorteggio degli scrutatori per evitare condizionamenti politici, sia per il referendum del taglio dei parlamentari del 29 marzo 2020 e sia per le prossime elezioni regionali. Tale mozione purtroppo, non è stata né discussa e né votata per caduta del numero legale causata dalla maggioranza.

Che siamo in un periodo di sfiducia estrema nella politica nel quale i cittadini rischiano di perdere il rispetto nelle istituzioni e con esso il senso del dovere, con ovvie conseguenze sul tessuto sociale.

Che il giorno 4 marzo 2020, la commissione elettorale comunale sarà chiamata a decidere se nominare in maniera diretta gli scrutatori oppure tramite sorteggio più atto a garantire l’ imparzialità dello scrutatore.

Che lo scrutatore deve essere imparziale nello svolgimento del suo compito.

Che se la scelta dello scrutatore avviene tramite una nomina della parte politica il comportamento dello stesso può essere condizionato.

Che appare opportuno evitare qualsiasi sospetto di condizionamento del comportamento dello scrutatore.

Per tutto quanto sopra CHIEDONO

Alle SS.VV. di procedere al sorteggio casuale degli scrutatori di seggio elettorale presenti all’interno dell’Albo Unico comunale in seduta pubblica.