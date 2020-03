Il 9 marzo alle ore 17:00 presso il complesso ex Orfanotrofio SS. Trinità, Largo Annunciazione in Torre del Greco, analizzeremo con il Ministro alle politiche giovanili e allo sport, On. VINCENZO SPADAFORA, e con il Presidente della Commissione Cultura Camera dei Deputati, On. LUIGI GALLO, ed altri pregiatissimi ospiti, gli aspetti cruciali e le iniziative governative a sostegno dello sport e dell’associazionismo sportivo inteso come avvio, garanzia e presidio di processi di rigenerazione urbana, contrasto alla povertà educativa ed inclusione sociale.

“Siamo felici che l’iniziativa abbia suscitato grande interesse tra le associazioni sportive che hanno già manifestato la volontà di partecipare e di intervenire per raccontare le loro testimonianze, suggerire soluzioni e segnalare specifiche istanze. Sarà anche l’occasione per celebrare atleti e preparatori atletici che con il loro lavoro e sacrificio, grazie ai tanti risultati sportivi ottenuti, rendono lustro alla nostra città e ne sono testimonial in giro per il mondo” afferma la portavoce comunale Santa Borriello.

“A nostro avviso, lo sport è uno strumento immediato per intervenire nel tessuto sociale. Sarà un onore poter analizzarne la capacità di contrasto alla criminalità, al degrado urbano e alla povertà educativa con icone dello sport quali Patrizio Oliva, la nostra campionessa Nadia Simeoli, le famiglie Zurlo e Piccirillo. Ma lo sport è soprattutto inclusione sociale ed antidoto per le disuguaglianze e fonte di benessere psicofisico per i disabili. Affronteremo anche questi aspetti, con le preziosissime testimonianze di esperti del settore come Diego Perez e del campione di marcia Teodorico Caporaso. Con molta probabilità darà il suo contributo anche il plurimedagliato e portabandiera ai mondiali di Nuoto paralimpico, Vincenzo Boni. Sarà una bellissima occasione di contatto tra mondo dello sport ed istituzioni, ma è soprattutto una boccata di positività per una città che da mesi è alla ribalta solo per le emergenze e le difficoltà croniche in cui verte.” conclude il portavoce Vincenzo Salerno.