“Con il decreto Rigenerazione urbana nei Comuni del Ministero degli Interni ogni comune con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti può usufruire di 10.000.000 di euro per la manutenzione, per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Perché Torre del Greco non dovrebbe approfittarne? – dichiara il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo.

Trovo distruttivo per una comunità avere un’amministrazione che volti la faccia dinanzi a risorse stanziate per migliorare il benessere della cittadinanza ed è per questo che con i consiglieri del Movimento faremo pressione sull’amministrazione di Torre del greco per realizzare il progetto di bonifica e di riqualificazione dell’area mercatale, una zona grandissima che potrebbe divenire per Torre del Greco un luogo di ritrovo, uno spazio verde dove famiglie, anziani e bambini potrebbero godersi un po’ di calma e serenità. ”

“Abbiamo presentato una mozione in consiglio comunale per trasformare l’area mercatale di via circumvallazione a Torre del greco in un parco urbano – aggiunge Santa Borriello consigliera comunale di Torre del Greco.

L’area potrebbe essere utilizzata come risorsa e invece è oggetto di sversamento di rifiuti di ogni genere, dal materasso agli ingombranti all’umido alla plastica. Situata poco distante da due scuole è completamente abbandonata a se stessa. Potrebbe invece essere collegata al boschetto per poi congiungersi con il parcheggio della Santissima Trinità. “