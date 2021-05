Sono stati condannati per associazione camorristica e, quindi, non avevano diritto al reddito di cittadinanza che, invece, hanno percepito per due anni, dall’aprile 2019 allo stesso mese del 2021.

E’ quanto ha accertato la Guardia di Finanza di Napoli che, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, ha sequestrato 190mila euro, e le carte prepagate con le quali potevano usufruire del beneficio, a 14 persone residenti nell’area a Nord di Napoli.

Il provvedimento, che riguarda i condannati e anche alcuni loro familiari, è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord.

I finanzieri hanno eseguito altrettante perquisizioni domiciliari tra Marano di Napoli, Caivano, Sant’Antimo, Giugliano in Campania, Casandrino, Afragola e Villaricca.