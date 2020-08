Torre Annunziata – Riprenderà da lunedì 17 agosto la pulizia delle strade cittadine.

Verrà istituito in via provvisoria il divieto di sosta con rimozione coatta al fine di consentire, dalle ore 06,00 alle ore 08,00, gli interventi di pulizia nelle strade e nei seguenti giorni:

lunedì: via de Mille, lato sinistro direzione mare; corso Umberto I, dall’intersezione con via dei Mille fino a quella con piazza E. Cesaro; Via Simonetti; via Caravelli, dall’intersezione con via Gambardella fino al civico 37; via Gambardella; via Fusco, lato destro in direzione di via G. Alfani.

martedì: corso Umberto I, dall’intersezione con via dei Mille fino all’intersezione con via G. Alfani; via Vittorio Veneto, lato destro in direzione di marcia Pompei, dall’intersezione con via Vesuvio fino a quella con via L. Iacono; piazza Cesaro.

mercoledì: corso Umberto I, dall’intersezione con via G. Alfani fino a quella con via Gambardella; via Vesuvio, dall’intersezione con via Vittorio Veneto fino a quella con corso Umberto I; via Fusco, lato sinistro in direzione di via G. Alfani; via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I, lato destro secondo il senso unico di marcia; via Vittorio Veneto in direzione Pompei, dall’intersezione con via L. Iacono fino a quella con via IV Novembre.

giovedì: via Tagliamonte, lato sinistro in direzione mare, dall’intersezione con via Simonetti fino a quella con corso Umberto I; corso Vittorio Emanuele III, dall’intersezione con via C. Poerio fino a quella con via Talamo; via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I, lato sinistro secondo il senso di marcia.

venerdì: via dei Mille, lato destro in direzione di corso Umberto I; via San Francesco di Paola; via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via IV Novembre a quella con via Parini; corso Vittorio Emanuele III, da via Talamo a piazza Matteotti.

sabato: corso Vittorio Emanuele III, da piazza Matteotti a via Cuparella; via Caravelli in direzione Napoli, dal civico 37 all’intersezione con via Prota; via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con via Gambardella; via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Parini fino a quella con via Sant’Alfonso dei Liguori.