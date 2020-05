Ercolano – Ieri, 17 maggio 2020, ricorreva il 25° anniversario della morte di Andrea Marchese, 49 anni, commerciante di prodotti edili assassinato nella sua azienda di via Roma a Torre Annunziata durante un tentativo di rapina.

Uno dei due giovani rapinatori gli sparò contro tre colpi di pistola ferendolo mortalmente al volto e alla tempia.

Il 1 aprile 2017 l’Amministrazione Comunale ha intitolato ad Andrea Marchese lo slargo di accesso alla bretella Lungomare di Oplonti.

“Andrea Marchese – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – è una delle tante vittime innocenti di camorra a Torre Annunziata. Ricordo che la notizia della sua uccisione suscitò scalpore ed incredulità in città, perché Marchese era un commerciante molto conosciuto e stimato.

Il nostro impegno, insieme a quello delle forze dell’ordine e della magistratura – conclude il primo cittadino – è che episodi del genere non accadano più. Sarebbe un modo per onorare la memoria delle tante vittime innocenti di camorra e far sì che il loro sacrificio non sia stato vano”.