Ercolano – Il sindaco Ciro Bonajuto, ha diramato il bollettino settimanale sulla situazione del contagio in città:

Dopo quasi un mese di assenza di nuovi contagi, giovedì purtroppo ci è stato comunicato un nuovo caso relativo ad una ragazza residente sul nostro territorio contagiata da Covid-19.

Abbiamo immediatamente messo in moto tutte le procedure previste in questi casi e per l’intera famiglia della ragazza è scattato l’isolamento domiciliare sotto sorveglianza sanitaria da parte dell’Asl. Questa ragazza al momento è l’unica persona contagiata sul nostro territorio in quanto in questa settimana abbiamo ricevuto notizia della guarigione dell’unico altro contagiato.

Da domani saranno avviate nuove riaperture, tra cui parrucchieri ed estetisti. Riaprono anche le botteghe del vintage di Pugliano: a tutti faccio i migliori auguri per il ritorno all’attività. Posso solo immaginare quanto duro sia stato per loro il sacrificio di restare chiusi per tutto questo tempo e so quanto si sono impegnati per riaprire rispettando tutte le regole per garantire la sicurezza dei clienti.

Riaprirà al pubblico, seppur con ingressi contingentati, la Biblioteca comunale, mentre resteranno ancora chiusi i centri anziani. Qui le disposizioni per tutti gli Uffici comunali https://www.comune.ercolano.na.it/index.php/vivere-la-citta/dati-generali/notizie/2952-riapertura-parziale-uffici-pubblici-ordinanza-sindacale-69-2020