San Giorgio a Cremano – Giorgio Zinno: “copie della Costituzione per i 18enni”

Di seguito la comunicazione integrale del sindaco di San Giorgio a Cremano.

Cari concittadini sono arrivate le copie della Costituzione destinate ai ragazzi sangiorgesi che nel 2020 hanno compiuto o compiranno 18 anni e a quelli che quest’anno hanno sostenuto l’esame di terza media.

Attualmente sono custodite in Villa Bruno, negli uffici comunali e saranno distribuite all’avvio del nuovo anno scolastico, con consegna direttamente al domicilio dato che sono arrivate nel periodo pre elettorale e vogliamo evitare che tale progetto possa essere oggetto di polemica.

Sicuramente questa distribuzione diverrà un appuntamento annuale e in collaborazione con le scuole sarà legato a percorsi di conoscenza di tale carta fondamentale del nostro Stato tramite incontri e convegni.

So che in molti aspettano questi volumi ed è per questo che, d’accordo con l’assessore alle Politiche Giovanili, Renato Carcatella, abbiamo ritenuto opportuno far sapere quando verranno consegnati, ovvero in concomitanza con l’avvio della attività didattiche dopo le elezioni.

In tutto i volumi sono oltre mille ed arricchiranno la biblioteca personale di altrettanti ragazzi, rappresentando lo strumento principale per la conoscenza dei principi e dei valori sui quali si fonda la Repubblica Italiana: libertà, uguaglianza, democrazia, solidarietà, giustizia e lavoro.

Conoscere la Costituzione è un po’ come avere una mappa delle strade da scegliere, una bussola per decidere dove andare puntando verso la stessa meta: il bene comune.