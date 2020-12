San Giorgio a Cremano – Risorse per sostenere le famiglie e le attività produttive. Ecco le parole del sindaco Giorgio Zinno:

“Oltre ai fondi statali, stanziati per l’emergenza Covid, abbiamo previsto ulteriori risorse per sostenere le famiglie e le attività produttive durante questo periodo di emergenza, anche economica.

– Tra le misure previste, oltre ai buoni alimentari per i cittadini in difficoltà, pari a 350 mila euro, abbiamo stanziato altri 175 mila euro circa per gli acquisti natalizi, da spendere presso gli esercizi commerciali del territorio dando impulsò anche all’economia locale.

– Vi sono poi 40 mila euro per l’acquisto di strumentazioni elettroniche (tablet) per le famiglie, i cui figli stanno svolgendo la Dad, e che non hanno potuto usufruire dei bonus regionali e statali stanziati nella prima ondata di emergenza.

Speriamo che il prima possibile si possa tornare a scuola ma finché non finirà la crisi forniremo alle persone in difficoltà uno strumento per aiutare le famiglie con più figli e in difficoltà economica.

A breve saranno pronti gli avvisi pubblici per richiedere gli incentivi e usufruire di queste opportunità.

Ma non è tutto:

– Abbiamo anche previsto 300 mila euro per il sostegno alle attività di politiche ambientali, relative alla raccolta differenziata presso il domicilio dei positivi o di coloro che si trovano in quarantena che, come sapete, necessitano di un diverso trattamento oltre alle sanificazioni.

Abbiamo previsto l’acquisto di saturimetri e quanto necessario per le famiglie colpite dal covid e in difficoltà economica all’interno di un progetto di sostegno che elaboreremo con la collaborazione dei medici di famiglia

– Inoltre abbiamo stanziato fondi per il potenziamento del sistema informatico dell’ente, con una nuova piattaforma per i servizi on line al cittadino e per la digitalizzazione degli atti pubblici.

Confermato infine l’equilibrio economico e finanziario dell’ente, come da parere favorevole dei revisori.

Tutte queste misure, organizzate d’accordo con l’assessore al Bilancio Giuseppe Giordano e fortemente sostenute da tutta la maggioranza che compatta ha votato a favore del provvedimento, hanno l’obiettivo di accompagnare e sostenere i tanti sangiorgesi e gli operatori commerciali del territorio, per i quali abbiamo anche ridotto la Tari relativamente ai periodi di chiusura forzata, ma vanno anche nella direzione di rendere più efficienti i servizi al cittadino nell’ottica del processo di digitalizzazione imposto dai tempi attuali.