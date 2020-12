Napoli – Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha presentato al consiglio regionale il programma di governo. Tra gli obiettivi prioritaria della strategia in 5 punti c’è la Sanità oltre il coronavirus e l’emergenza sanitaria.

L’obiettivo è qualificare il sistema ospedaliero e sanitario.

«Abbiamo un miliardo e trecento milioni di euro da spendere per l’edilizia ospedaliera» e «abbiamo le risorse per l’Ospedale unico della costiera sorrentina, per il nuovo ospedale di Giugliano, per il quasi raddoppio degli ospedali di Nola e di Pozzuoli».

De Luca ha aggiornato i consiglieri anche su altri fronti già aperti.

«Proseguono i lavori per Castellammare e per il polo a cavallo di Torre Annunziata e Torre del Greco, è in corso la nuova progettazione del nuovo ospedale Ruggi d’Aragona ed interventi nelle aree disagiate dell’Irpinia, del Sannio e del casertano, nell’arco di tre anni possiamo avere la rete ospedaliera più moderna».