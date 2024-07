San Giorgio a Cremano – L’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, guarda già all’anno scolastico 2024-2025, e d’accordo con l ‘assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Giordano, ha programmato per il secondo anno, i VOUCHER PRIMA INFANZIA, finanziati con risorse comunali per sostenere le famiglie dell’Ambito N28 che vorranno usufruire degli asili nido e micronido accreditati.

Quest’anno vi sono diverse novità, tra cui l’ampliamento della platea dei beneficiari e l’aumento del contributo. Rispetto all’anno scorso infatti, il tetto massimo per richiedere i voucher passa da un ISEE di 30.000 euro ad un ISEE di 40.000 con un contributo massimo di 350 euro mensili con aumenti che andranno da 80 a 200 euro per singolo bambino.







– Per famiglie con ISEE da 0 a Euro 15.000,00, il beneficio sarà per il tempo pieno di 350 euro mensili, mentre per frequenza parziale (fino alle 13.00 compreso il pasto) di 227,50 euro;

– con ISEE da 15.000,01 a 30.000,00 sarà di 280 euro mensili per il tempo pieno e 182,00 per il parziale;

– infine con ISSE da 30.000,01 a 40.000,00 Euro, sarà di 200 euro mensili per il tempo pieno e 130,00 Euro per il parziale.

L’Ambito riconoscerà alla famiglia che rientra in graduatoria, un voucher mensile corrisposto dalla data di sottoscrizione del patto di servizio (e comunque per la frequenza dal mese di settembre 2024), stabilito in base a diversi criteri, oltre all’ISEE, che sono elencati nell’allegato A dell’avviso. Un punteggio extra verrà attribuito alle famiglie dove lavorano entrambi i genitori.

Il voucher è cumulabile con il bonus INPS, ma in nessun caso potrà superare la retta mensile fissata dal nido / micronido accreditato dall’Ambito N28. L’importo del voucher sarà pagato direttamente dal Comune alla scuola e la restante parte della retta dalla famiglia che poi richiederà all’INPS il bonus per la quota rimanente e fatturata dalla scuola.

La domanda va presentata entro il 5 AGOSTO 2024 presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Carlo di Borbone o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it avendo cura di specificare nell’oggetto della PEC “Istanza per l’assegnazione di Voucher infanzia Ambito n28”.

“Lo sforzo messo in campo insieme all’assessore Giuseppe Giordano per replicare e anzi incrementare i benefici rivolti alle famiglie – ha detto il Sindaco – che hanno necessità di usufruire dei servizi di asilo nido e micro nido, è un ulteriore segnale della volontà di migliorare costantemente i servizi al cittadino e guardare al futuro con fiducia ed efficienza”.