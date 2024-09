This is Wonderland continua ad illuminare gli spazi di Mostra d’Oltremare di Napoli raccontando uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie.

Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende vita rispondendo a queste semplici domande: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo?

Nessuna risposta definitiva, ma solo interpretazioni e sensazioni di ogni spettatore che diventa il protagonista della propria avventura e l’autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione.







Il progetto, ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati, in cui perdersi e ritrovarsi tra: 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni 2 performance tailor-made.

A completare l’esperienza un caratteristico Shisha Bar in cui incontrare il Brucaliffo, scoprire la proposta food and beverage e condividere un narghilè in compagnia, il tutto in un ambiente unico, ideale per lasciarsi trasportare dall’immaginazione.

Sarà possibile rivivere la storia capitolo dopo capitolo e perdersi tra le mura magiche del Labirinto di Carte, sfidare la Regina di Cuori a una partita a scacchi, entrare nel mondo nebbioso del Bruco, scattare foto nell’Area del Tè e lasciarsi sorprendere dalla propria immagine riflessa negli specchi disorientanti.

Infine, ogni sera, uno spettacolo ideato e prodotto da professionisti del settore e messo in scena da straordinari performer.

INFO:

● Venue: Mostra d’Oltremare – Laghetto di Facilities

● Date: fino al 31 Ottobre

● Orari: 19 – 01 (Ultimo accesso 23:45)