Torna sabato 14 settembre la Coastal Race del Vervece, la regata organizzata dal Circolo Nautico Torre del Greco presieduto da Gianluigi Ascione, dal Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata guidato da Stefano Iovino e dal Circolo Nautico Marina della Lobra del presidente Giancarlo Iaccarino.

Aperta alle classi Meteor e J22, si annuncia come una grande festa della vela oltre che essere la prima tappa del campionato zonale Meteor.

Come sempre straordinario il campo di regata: condizioni meteo permettendo, la partenza è fissata dalle acque di Torre del Greco, con vista sul Vesuvio, mentre la boa di arrivo sarà posizionata all’altezza dello scoglio del Vervece, nelle acque antistanti Massa Lubrense.







La sfida si svolge sotto l’egida della Fondazione Vervece e gode del patrocinio dell’area marina protetta di Punta Campanella, del comitato V Zona della Fiv e dell’associazione Circolo Nautici della Campania.

“Siamo pronti a vivere un’altra importante giornata dedicata allo sport e alla tutela dell’ambiente – afferma il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione – resa ancora più importante dalla fortunata coincidenza dei recenti festeggiamenti della fondazione Vervece, che in questi giorni ha celebrato i 50 anni di attività. Come nelle edizioni passate, quella di sabato si annuncia come una prova dall’alto contenuto tecnico e assai spettacolare, nelle quale verranno esaltate le doti degli equipaggi in gara”.

La premiazione della Coastal Race del Vervece 2024 si terrà, poco dopo la conclusione della regata, negli spazi del Circolo Nautico Maria della Lobra.