A causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato due ordinanze di sgombero parziale ad horas, per motivi di sicurezza, di alcune unità immobiliari di proprietà del Comune di Napoli e attualmente occupate, site al quartiere Scampia in via della Resistenza, isolato C – Vela Gialla e isolato D – Vela Rossa.

I nuclei familiari interessati dallo sgombero parziale sono stati indicati sul sito ufficiale del comune di Napoli.