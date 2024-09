Soggiorno gratuito a Ischia per gli over 65, c’è ancora tempo per presentare domanda

C’è tempo fino al 26 settembre per presentare la domanda di partecipazione al soggiorno climatico destinato agli anziani over 65 residenti a Ercolano. Un’iniziativa, voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Ciro Buonajuto, che mira a offrire un periodo di sollievo e benessere attraverso un soggiorno climatico sull’isola d’Ischia, in programma dal 20 al 26 ottobre 2024. Sono 100 gli over 65 autosufficienti che possono partecipare al soggiorno.



"Questo progetto non solo offre un'opportunità di benessere e socializzazione, ma è anche un gesto concreto di supporto da parte del Comune di Ercolano nei confronti dei nostri anziani, che tanto hanno dato e continuano a dare alla nostra comunità. Il soggiorno climatico è pensato per favorire la salute e il riposo, consentendo di trascorrere un periodo in un ambiente salubre e rigenerante", spiega Ciro Buonajuto, vicepresidente nazionale di Anci.

Gli interessati possono presentare la propria domanda di partecipazione compilando il modello scaricabile all’indirizzo https://comune.ercolano.na.it/avviso-pubblico-soggiorno-climatico-per-persone-anziane-residenti-nel-comune-di-ercolano-anno-2024/, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto. La domanda, unitamente alla documentazione richiesta e al certificato medico, deve essere inviata via Pec all’indirizzo servizisociali.ercolano@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 settembre 2024. L’Ambito N29 parteciperà al servizio con un importo complessivo di euro 19.500. La quota di partecipazione al servizio sarà determinata secondo le modalità previste dal Regolamento di Ambito N29 e in base alle varie fasce di valore ISEE.