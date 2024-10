Eboli – Con Coco e Frida Kahlo: la “Terra delle Zucche 2024” ci porta in Mexico

Dal 5 al 31 ottobre gli speciali week end autunnali di «Ma dove vivono i cartoni?” ad Eboli.







Una travolgente esperienza sensoriale che, tra chitarre, sombreri, arte e food tipico catapulterà i visitatori nella caratteristica terra del Messico, con le sue tradizioni, i colori, i suoni, i sapori e la gioia come imperativo categorico.

Al via sabato 5 ottobre e per quattro week end (il 19-20-26-27 e 31, con speciale Halloween a seguire), la compagnia di professionisti di “Ma dove vivono i cartoni?”, Ceo Aurora Manuele, presenta la sesta edizione della “Terra delle zucche” all’Oasi Vivinatura Lagosele Eboli(SA).

Una dei principali format sulla linea della “family experience”, che consente una full immersion nella natura, un “dialogo” con i boschi, e la totale immersione in una civiltà diversa dalla nostra che, quest’anno, è quella messicana.

La kermesse di quest’anno è ispirata al cartoon “Coco” e alle tradizioni messicane, a partire dal “Dià de los muertos”, la caratteristica festività messicana in onore dei morti.

Come narra il cartoon “Coco”, nella tradizione Latina c’è un’interconnessione tra i vivi e i propri cari oltrepassati. Nel giorno dei morti, infatti, in Messico si prepara l’ofrenda: cioè un altare di cibi, oggetti e cose di valore affettivo che si offrono, appunto, ai cari defunti che tornano sulla terra.

E su questo fantastico sfondo, tra mariachi, musicisti, personaggi delle fiabe, concerti live di musica tipica e tanto buon cibo messicano (come Tacos, Burritos, Guacamole etc), si snoderanno le fantastiche avventure di “Ma dove vivono i cartoni?”.

Folclore, colori, suenos ladinos, sfide, arte e scoperta sono i pilastri di questa manifestazione inedita ed originale. Fin dal loro ingresso nell’Oasi, totalmente allestita con scenografie caratteristiche del tema, le famiglie saranno accolte dai personaggi delle fiabe e da un gruppo di musicisti “mariachi”, novità di quest’anno, provenienti direttamente dal Messico.

Poi potranno divertirsi nel coloratissimo campo delle zucche, assistere a giochi ed esperienze fantastiche per poi addentrarsi, con i personaggi del cuore, nel misterioso “Bosco di Coco”. Qui ripercorreranno i momenti clou del cartoon, grande successo cinematografico, aiutando l’eroe a superare delle difficoltà.

Molto interessante, non solo per piccini ma anche per adulti, il cosiddetto “El Patio De Frida”, un angolo artistico dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo, amata in tutto il mondo per la sua battaglia a difesa dei diritti delle donne. Nello spazio artistico si potrà assistere a sessioni di live painting, a lezioni dell’uso delle maracas. Ci saranno make up artist, musicisti e ballerini che coinvolgeranno i presenti nelle tradizioni messicane.

Non mancheranno i laboratori di pittura e intarsio delle zucche, i Pumpkin Games, il giro in trattore e l’immersione nella sensoriale, e ancora più grande, vasca di mais.

Poi spettacolo live di musica messicana ad opera dei Mariachi del posto e danze tipiche.

Grande attesa per il “Bosco infestato”, la visita notturna nel bosco in cui si potranno incontrare fantasmi, entità e tante sorprese. Un vero cult per gli amanti del macabro, il consiglio è di portare con sé una torcia.

Come sempre è a disposizione l’area pic nic in cui le famiglie potranno consumare colazioni a sacco, oppure il Punto ristoro in cui i visitatori potranno scegliere di completare l’esperienza immersiva consumando cibo e prodotti tipici messicani. I professionisti di “Ma dove vivono i cartoni?”, tra attori, ballerini, performer e animatori, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, faranno vivere a tutti i partecipanti giornate indimenticabili.

«L’idea è di offrire ad ogni edizione- commenta Aurora Manuele, Ceo di “Ma dove vivono i cartoni?”- un’esperienza unica e irripetibile ai nostri fedeli estimatori e a tutti i nuovi visitatori che accogliamo a braccia aperte, come una grande famiglia. Ogni anno cerchiamo di offrire uno spaccato delle più intense tradizioni del mondo, quest’anno abbiamo scelto il Messico, così lontano ma in parte così vicino a noi».

La Terra delle Zucche:

Nei week end di ottobre: 5-6, 19-20-, 26-27 e 31!

Dove siamo? Oasi Vivinatura Lagosele Eboli(SA) – Su Google Maps seguire le indicazioni per Hotel Villa Antica, siamo nello stesso viale dell’Hotel, a 500mt.

Prenotazione obbligatoria per biglietti e pacchetti speciali sul sito:

www.madovevivonoicartoni.it

Visitare le pagine social Ma dove vivono i cartoni?