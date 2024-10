Come già annunciato attraverso i propri canali ufficiali, il Forum dei Giovani di Torre del Greco ha scelto di posticipare l’iniziativa “Mercatino del Libro” alle giornate di venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre. Restano invariati gli orari e la sede.

I partecipanti si riuniranno presso la sala conferenze del complesso Santissima Trinità (Ex Hub Vaccinale), dalle ore 12 alle ore 18. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti degli istituti superiori di primo e secondo grado, ma anche ai genitori degli stessi studenti. Alla luce della tragica notizia che ha sconvolto la comunità di Torre del Greco nella giornata di giovedì 26 settembre, l’ente di rappresentanza giovanile ha ritenuto opportuno rinviare lo svolgimento del “Mercatino del Libro”, inizialmente previsto per le giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre.







La scomparsa del giovane Ciro ha profondamente toccato la comunità giovanile torrese e il rinvio delle attività è stato, per il Forum, un atto dovuto nel rispetto del silenzio e del dolore di familiari e amici del ragazzo. “Questa vicenda ci ha sconvolto e ci ha impedito di procedere all’iniziativa come se nulla fosse accaduto. Realizzeremo comunque il progetto che resta una soluzione pratica e sostenibile per andare incontro alle famiglie e alla cultura del riutilizzo delle risorse” – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco