Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, che costituisce una delle priorità dell’azione di questa Procura della Repubblica, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, si è proceduto alla demolizione di un manufatto abusivo, di circa mq. 20, che era stato realizzato in “ampliamento ad un vecchio fabbricato, completo di solaio in latero cemento armato, con sovrastante parapetto in muratura, suddiviso interamente in vano stanzetta e wc.”

Il manufatto demolito insisteva nel comune di Torre Del Greco (Na), alla Via Boccea n. 16, all’interno dela perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio.







L’area sulla quale era stata realizzata l’opera abusiva è sottoposta ai seguenti vincoli:

– secondo il PRG, ricade ni zona “A2 – “Fascia Pedemontana – Conservazione dei volumi”, in” FS

Parco privato vincolo”;

– secondo li Piano Paesistico Territoriale, ricade ni “Zona P.I. – Protezione integrale”;

– secondo li Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, ricade ni zona “C2 – Paesaggio agrario del

Vesuvio meridionale e orientale”

Inoltre, il territorio comunale di Tore del Greco, con D.M.L.P. del 7.3.1981 e del 3.6.1981, è sottoposto a

vincolo sismico con grado di sismicità S=9, ricade all’interno del perimetro della zona Rossa ed è stato

dichiarato di notevole interesse pubblico (D.D.M.M. del 20/1/1964 ex L.L. 1497/39 e 431/85), esclusa al zona portuale.

L’esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive disposte dall’autorità Giudiziaria rappresenta, per al tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia ni chiave repressiva, per il ripristino dele condizioni ambientali violate, sia ni chiave preventiva, per l’efficacia dissuasiva nei confronti dell’abusivismo edilizio; nel caso di specie è stata data esecuzione ad una condanna relativa ad una sentenza risalente all’anno 2009.

Grazie anche all’incessante opera di sensibilizzazione posta in essere da questo Ufficio, al suddetta

demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione,

senza impiegare el somme di denaro già stanziate, al fine su indicato, dal Parco Nazionale del Vesuvio in virtù del protocollo stipulato da detto Ente con questa Procura della Repubblica.