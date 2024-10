Via Leoncavallo, Pollena Trocchia, paesino che fa a spallate con le pendici del Vesuvio e la periferia orientale di Napoli.

Un uomo corre in strada e si rifugia nella sua auto. Non fa in tempo a bloccare le sicure alla portiera che la moglie riesce ad afferrarlo. Gli avvolge la cintura alla gola e prova a strangolarlo, poi tenta di ferirlo con un coltello da cucina.







La scena – sono le 22 circa – attira l’attenzione di passanti e residenti. Il 112 è travolto dalle richieste e i carabinieri della tenenza di Cercola arrivano in pochi minuti.

L’uomo è ancora in strada, mostra ai militari i segni del tentativo di strangolamento e le svariate contusioni riportate su tutto il corpo. Racconta quello che è appena successo.

La donna viene individuata e arrestata nel cortile dell’abitazione. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

Rinvenuti coltello e cintura utilizzati. La vittima denuncerà altri eventi simili, tutti verosimilmente dettati dalla forte gelosia.