Napoli – Per tanti bimbi dai 5 agli 11 anni ormai i campi estivi a Città della Scienza sono diventati un appuntamento settimanale fisso e si andrà avanti fino al 26 luglio. Non solo laboratori scientifici ed educativi ma momenti conviviali e giochi di socializzazione, perché lo stare insieme è una delle cose più importanti. Si comincia la giornata con una piacevole sessione di yoga, per stimolare il corpo e la mente e poi laboratori avvincenti, un mix di scienza, creatività e colore grazie a Giotto; la musica con il tamburo del mare; sport e dritte sulle prime azioni di kickboxing. E ancora: attività di manipolazione (come la ceramica), visita alle mostre ed esperienze scientifiche intriganti come l’estrazione del DNA.







Per l’aspetto educativo ci sono gli Scout conducono attività all’aperto, tra gioco e natura per promuovere la collaborazione, l’apprendimento e la responsabilità.

Tanta attenzione alla natura e alla sostenibilità: esplorare e indovinare una varietà di reperti animali e piante, imparando tantissime curiosità sulla natura e sviluppando le loro abilità investigative. Ogni mercoledì, infine, Latte Berna offre una gustosa merenda e un bellissimo gadget a tutti i bambini.

I campi estivi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 a Città della Scienza, negli spazi all’aperto, negli spazi laboratoriali al chiuso, nel museo interattivo e nel planetario. Un ambiente accogliente e stimolante per imparare e divertirsi!

www.cittadellascienza.it