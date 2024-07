Gragnano – Il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, ha incontrato Stefania Formicola, la responsabile del centro antiviolenza presente sul territorio comunale. L’incontro è stato propedeutico al confronto sulle iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi, finalizzate alla sensibilizzazione verso un tema fondamentale per l’amministrazione: la lotta contro la violenza sulle donne.

Il centro antiviolenza svolge un percorso di supporto e accompagnamento alle donne che si rivolgono alla struttura, dall’ascolto alla denuncia, sostenendole con corsi di formazione e nella partecipazione ad appositi bandi.







«Invito tutte le donne vittime di violenza a denunciare i propri aggressori. Non siete sole. Oggi abbiamo ricevuto il report, da parte del centro antiviolenza presente a Gragnano, dell’attività svolta negli ultimi 18 mesi prendendo atto di dati importanti. – ha spiegato il sindaco Nello D’Auria – Sono 19 le donne che si sono rivolte alla struttura in via Sepolcri, alcune anche dei territori limitrofi. Donne che hanno avuto la forza e il coraggio di chiedere aiuto e che devono essere di stimolo per le tante altre che, purtroppo, non riescono ancora a denunciare le violenze subite. Questo ci fa capire che siamo sulla buona strada e l’indispensabilità del centro antiviolenza sul nostro territorio. Sarà mio impegno favorire ulteriormente iniziative, anche all’interno delle scuole, che sensibilizzino in special modo le nuove generazioni verso il tema».

Il centro antiviolenza è aperto dal lunedì al sabato in via Sepolcri 15, con reperibilità telefonica H24 al numero 375 73 59 590.

