Roma – Avete una vera passione per il gelato? Ecco un’opportunità di lavoro da sogno per voi: Maxibon cerca assaggiatori di gelati.

Non si tratta di una tradizionale opportunità di impiego, dato che si dovrà lavorare un solo giorno assaggiando gelati. Ma la retribuzione è di ben 1000 euro per un giorno di lavoro.







Ecco come candidarsi per diventare assaggiatori di gelati Maxibon.

Maxibon seleziona un assaggiatore/assaggiatrice di gelati a cui offrire un’esperienza professionale unica.

La risorsa selezionata potrà partecipare ad una degustazione esclusiva di Maxibon, sotto la guida di uno dei professionisti del brand, e scoprire tante curiosità relative al noto biscotto gelato, tra i più venduti in Italia.

L’esperienza si svolgerà il 31 Luglio 2024, nell’ambito del trentacinquesimo anniversario di Maxibon, in una location esclusiva.

Dunque non è un vero e proprio lavoro, si tratta di lavorare un solo giorno assaggiando gelati.

Per questa attività è previsto il compenso di 1000 euro.

Per lavorare come assaggiatori di gelati Maxibon non sono richieste particolari esperienze.

La ricerca è rivolta a persone divertenti, autentiche, curiose, appassionate dei social media e, soprattutto, amanti dei gelati.

Gli interessati all’opportunità di lavoro Maxibon per assaggiatori di gelati possono candidarsi da questo link https://www.infojobs.it/milano/assaggiatore-rice-di-maxibon/of-icde5f354b4432b81d52c0eadcf91a7, inviando il cv tramite l’apposito form online.