San Giorgio a Cremano Fase 2, mercoledì tornerà il mercato, ma sarà spostato: leggi dove.

Di seguito il comunicato del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini mercoledì prossimo tornerà a svolgersi il mercato non alimentare, nella nuova sede dell’area Morgese di via Manzoni.

A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, non è più pensabile utilizzare i ristretti spazi di via Aldo Moro e via San Giorgio Vecchio. Nelle prossime ore, quindi, firmerò un’apposita ordinanza sindacale, su cui, anche in queste ore serali, stanno lavorando i tecnici del Comune.

Il mercato sarà nella nuova sede fino almeno al prossimo 31 dicembre, aiutateci a diffondere la notizia per far sì che chi vuole andarci potrà farlo conoscendo quale è la nuova sede del mercato.

Io e l’assessore Grazia Esposito ne abbiamo lungamente parlato con i responsabili del mercato non alimentare e siamo fortemente convinti che sia necessario riaprire il mercato per venire incontro a tantissime famiglie, ma che sia anche necessario farlo in totale sicurezza.

Non possiamo dimenticare che il mercato settimanale è elemento indispensabile nell’economia cittadina, soprattutto per il suo ruolo di calmiere dei prezzi a favore delle fasce deboli della popolazione; inoltre, la sospensione del mercato, dovuta alla recente emergenza Covid-19 ha comportato e comporta una forte diminuzione del reddito per oltre cento operatori, con gravi ricadute economiche sui bilanci familiari degli stessi.

Nella nuova area saranno rispettati i nuovi protocolli per i mercati redatti dalla Regione Campania. Stiamo, infatti, prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale saranno organizzate corsie a senso unico; sarà posizionata apposita segnaletica; saranno distanziati di diversi metri i posteggi. Gli uffici comunali, gli organi di vigilanza e la Polizia Municipale cureranno il rispetto della mia ordinanza.

Oggi abbiamo 5 tamponi tutti negativi, il contagio si sta fermando ma qualsiasi nostra azione deve essere fatta con responsabilità e correttezza. Insieme ce la faremo.