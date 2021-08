Portici – il sindaco Cuomo attaccato sulla sua pagina Facebook da un “No Vax”.

Il sindaco di Portici prima, con un post, snocciola il numero di porticesi vaccinati:

“Sono 28.852 i Cittadini di Portici che hanno completato le vaccinazioni ricevendo entrambe le dosi.

Nella tabella le percentuali per fascia di età’.

La popolazione dai 12 anni in poi residente a Portici è pari a 46474 Cittadini, purtroppo non tutti hanno fatto la adesione alla campagna vaccinale.

Ottime le percentuali di copertura delle fasce di età’ per i Cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale.

La campagna vaccinale per le seconde dosi è in corso, e dovrebbero ripartire le convocazioni anche per le prime dosi.

Per vaccinarsi occorre aderire sulla piattaforma regionale sul link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.it”.

Poi, subito dopo arriva la risposta piccata di un lettore, probabilmente schierato sulle posizioni dei “No Vax”:

“Sig. Sindaco – scrive Enrico Damiano – ma non si vergogna? Questo non è un vaccino, ma solo un farmaco generico in via di sperimentazione e la gente sta facendo da cavia”.

E a corredo pubblica una lista di persone decedute dopo aver ricevuto il vaccino.

Ma la risposta del sindaco non si fa attendere:

“Enrico Damiano – scrive Cuomo – non ho nulla per cui vergognarmi, alcuni di Voi hanno un concetto sbagliato della libertà. Affermate le Vostre ragioni senza offendere chi afferma le proprie, invocate la democrazia e la libertà e poi le calpestate con toni violenti ed aggressivi. Ignorate un principio cardine di uno Stato di diritto, la libertà di ciascuno di noi è sovrana ma non può limitare la libertà di tutti gli altri”.