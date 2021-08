Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni.

GIOVEDì 5 AGOSTO – ORE 20:00

GIOVEDI’ SERA AL MUSEO: I GLADIATORI AL MANN

La Cooperativa SIRE vi invita alla scoperta della mostra “I Gladiatori” in occasione delle aperture serali del Museo Archeologico, durante le quali il biglietto avrà il prezzo simbolico di 2 euro. L’esposizione, allestita nel Salone della Meridiana, raccoglie circa centosessanta opere che permettono di entrare nel mondo dei gladiatori, per scoprirne nascita ed evoluzione, quali erano le loro armi, la loro popolarità e la loro alimentazione, come si svolgeva la loro vita e quanto questi personaggi hanno influenzato la decorazione degli oggetti di vita quotidiana nei tempi antichi o hanno ispirato il mondo letterario, artistico e cinematografico in quello contemporaneo. Fulcro della mostra sono sicuramente le armi, quasi cinquanta esemplari appartenenti al MANN, ma degni di nota sono anche i reperti che permettono approfondimenti sulle venationes (i combattimenti con e tra animali), sulle differenze dei più celebri anfiteatri della Campania, sugli scheletri provenienti da York e sulle scene di lotta tra gladiatori del Mosaico Pavimentale di Augusta Raurica, vicino Basilea.

APPUNTAMENTO ore 20:00 all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di auricolari)

ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 2,00

il biglietto potrà essere acquistato a partire dalle 20:00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 7 AGOSTO – ore 18:00

IL FASCINO DI ANTIGNANO: ALLE RADICI DEL VOMERO

La Cooperativa SIRE vi propone un percorso tra le strade del Vomero alla ricerca delle sue radici storiche, raccontandone la storia attraverso i secoli durante i quali ha anche incrociato il culto di San Gennaro che in collina vive momenti importantissimi.

Un itinerario che condurrà tra le strade di quello che era l’antico borgo di Antignano, nucleo rurale che si trovava lungo la strada che in antichità collegava Napoli e Pozzuoli e che nel Medioevo si trasforma in uno dei casali della città. Un nucleo antico immerso nella città moderna ma che è ancora possibile riconoscere attraverso tanti particolari e testimonianze che bisogna scorgere attraverso uno sguardo paziente capace di regalare storie e aneddoti affascinanti.

PROGRAMMA

ore 18:00 Appuntamento a Piazza Vanvitelli, incrocio via Bernini (vicino all’uscita delle metropolitana, lato negozio ORMA)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

DOMENICA 8 AGOSTO – ore 10:00

COMPLESSO DI SANTA CHIARA: CHIOSTRO, CHIESA, MUSEO E TERME

La visita guidata riguarderà uno dei più grandi complessi monastici della città di Napoli.

Dal XIV sec. la sua imponenza e la sua bellezza affascinano tutti coloro che vi si imbattono. Il Complesso Monumentale di S. Chiara fu innalzato dal 1310 al 1328 per volere del monarca Roberto D’Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e nel convento adiacente i Frati Minori.

Oggi visitarlo significa ammirare la magnifica basilica, Pantheon dei sovrani Angionini e dei Borbone, attraversarne la storia con il Museo dell’Opera e l’Area Archeologica, restare stupiti dal bellissimo Chiostro Maiolicato e soffermarsi nella contemplazione della Sala del Presepe del ‘700. Compreso all’interno del monastero è anche il complesso termale costituito da diversi ambienti termali e rappresenta tuttora il più completo esempio di thermae documentato a Neapolis.

APPUNTAMENTO ore 10:00 presso l’ingresso della Chiesa di Santa Chiara – Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)

(ESCLUSO biglietto d’ingresso al Complesso Monumentale: € 6 / over 65: € 4,50

DOMENICA 8 AGOSTO – ORE 18:00

LA PIETRASANTA: PERCORSO SOTTERRANEO NELL’ACQUEDOTTO DI NEAPOLIS

La cooperativa Sire vi invita a partecipare ad un nuovo appuntamento di visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta e ai suoi sotterranei, arricchito dal percorso attraverso parte dell’acquedotto greco-romano dell’Antica Neapolis.

Tra giochi di acqua e di luci l’itinerario affascina il visitatore sin dai nomi delle sale che si susseguono in questo decumano sotterraneo lungo quasi un chilometro: la Cisterna dei Pozzari, l’Archivio di Tufo, la Piscina del Principe. Un viaggio fatto di epoche e personaggi storici che vanno dalla fondazione alla seconda guerra mondiale e che si intersecano con la storia della città di Napoli. Scopriremo la storia e l’evoluzione del sito e, più in generale, lo sviluppo del sottosuolo e delle cisterne di Napoli e i personaggi reali e leggendari ad esso legati. Le cavità napoletane sono ricche di segreti!

APPUNTAMENTO ore 18:00 appuntamento presso l’ingresso della Basilica della Pietrasanta

DURATA due ore circa

Parte della visita prevede la discesa nella cisterna di età greca a 40 metri di profondità, per raggiungere la quale è da poco possibile usufruire dell’ascensore.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 9,00

(ESCLUSO di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10)

