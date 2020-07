Portci – Di seguito la comunicazione integrale del sindaco Enzo Cuomo

“Il mio pensiero in questo triste anniversario va alla famiglia di Mariano Bottari, l’uomo anziano che 6 anni fa è stato ucciso in strada a Portici ed è l’ennesima vittima innocente della camorra. Un omicidio che lascio’ sgomenta un’intera comunità, la quale torno’ a fare i conti con tutta la ferocia della criminalità organizzata”.

“Spesso dopo il clamore della notizia progressivamente si spegne l’attenzione delle istituzioni verso la famiglia della vittima,e tutte le promesse e le buone intenzioni vengono meno….!!

” Bisogna salvaguardare il nostro territorio da ritorni di sanguinosi poteri criminali che producono solo lutti e devastano il tessuto sociale. La legalità e la lotta alla camorra devono essere l’elemento distintivo di ogni azione politico-amministrativa: è la risposta che la nostra comunità pretende”.

A Mariano Bottari la nostra Amministrazione, su proposta del Consigliere Comunale Bibiano, ha intitolato un Centro Polifunzionale in Via Martiri di Via Fani nello stesso quartiere in cui viveva.