Ercolano – Buonajuto: “Al via l’erogazione dei bonus spesa”

Prorogati i tempi per la presentazione delle domande: c’è tempo fino al 21 dicembre

Bonus spesa al via l’erogazione ai cittadini di Ercolano. Nella giornata del 17 dicembre è stato predisposto, infatti, l’invio degli SMS con l’indicazione dell’importo riconosciuto ed un codice PIN alle prime famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Il codice PIN è indispensabile per utilizzare il bonus e dovrà essere fornito al negoziante al momento del pagamento dei beni che si intendono acquistare.

“Un piccolo segnale di speranza, ma anche un gesto concreto per tante famiglie mentre si avvicinano le festività natalizie. Cento beneficiari già il 17 dicembre saranno messi in condizione di poter usufruire della misura di sostegno, ed inoltre abbiamo deciso di prorogare la presentazione delle domande fino alle ore 12 del 21 dicembre 2020” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“Una proroga che nasce dalla volontà di venire incontro ai tanti cittadini, che hanno riscontrato problemi di inserimento dei dati nei giorni tra il 7 e il 10 dicembre, a causa di un disservizio informatico che ha coinvolto l’intero territorio nazionale. A tal proposito, consiglio agli ercolanesi che hanno presentato domanda in quei giorni di ripetere la procedura, proprio per velocizzare ancora di più i tempi di erogazione dei buoni, nelle more del back up in corso da parte di chi gestisce la piattaforma informatica” – conclude il primo cittadino.

Le domande potranno essere presentate sempre in maniera telematica collegandosi all’indirizzo https://ercolano.bonuspesa.it/ e cliccando nell’apposita sezione “Sei un Cittadino”. Basterà scaricare il modulo di autocertificazione che dovrà essere inviato accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità. La proroga vale anche per gli Esercizi Commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità, le farmacie e le parafarmacie che intendono aderire all’iniziativa.