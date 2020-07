Ercolano – Bonajuto: “iniziati i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Case Vecchie e via Marsiglia”

Sono iniziati questa mattina (ieri per chi legge) i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Case Vecchie e via Marsiglia.

Può sembrare assurdo, ma in queste zone (dove peraltro c’è una scuola frequentata da centinaia di studenti) le strade erano sempre state completamente al buio.

Grazie agli interventi di Engie, concessionario della pubblica illuminazione in città, stiamo potenziando la rete dove è esistente e la stiamo realizzando dove prima non c’era.

Una città meglio illuminata è più sicura.