“Ora è il momento di discutere dei programmi per Torre del Greco, invito l’avvocato Luigi Mennella a un dibattito pubblico per confrontarci su temi e argomenti relativi alla nostra città”.

Così Ciro Borriello, candidato sindaco sostenuto da otto partiti e movimenti politici di centrodestra, all’esito dei risultati del primo turno elettorale a Torre del Greco.

In vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio prossimi, l’ex sindaco traccia la strada per mettere gli elettori nelle condizioni di scegliere il nome giusto per la guida della città: “Durante la prima fase della campagna elettorale si è parlato molto, e spesso a sproposito, di vicende extra-politiche – sottolinea Ciro Borriello -.







Con Luigi Mennella, invece, avrei piacere a confrontarmi su aspetti decisivi per il

rilancio di Torre del Greco: penso, per esempio, al mancato inserimento della nostra città nelle zone economiche speciali da parte della Regione Campania o alle strategie per ottimizzare l’utilizzo dei fondi Pnrr assegnati al Comune.

E poi alle questioni fino a oggi irrisolte della rifunzionalizzazione dell’ospedale Maresca e del disinquinamento delle acque della nostra fascia costiera.

Temi su cui fino a oggi non si è discusso con la necessaria attenzione.

Sono certo che l’avvocato Luigi Mennella

avrà piacere a raccogliere il mio invito e spero di concordare presto un dibattito pubblico”.

Nel frattempo, prosegue la campagna elettorale della coalizione di centrodestra.