In questa tornata elettorale, molti sono stati, inoltre, i candidati consiglieri comunali.
A decretare chi di questi farà ingresso al palazzo di città e formerà il consiglio comunale sarà l’esito del ballottaggio che chiamerà gli elettori torresi nuovamente alle urne il 28 ed il 29 maggio.
Di seguito, tutti i voti dei candidati consiglieri alle elezioni comunali.
CALORENNA ANTONINO 176
SOLVINO VERONICA 124
RUSSO RAFFAELE 93
ACCARDO FRANCESCO 82
DAMIATO ANTONIO 48
MAZZACANO UMBERTO 48
ZEULI LUCIANO 31
DURNI MARIA 29
ANNO CINZIA 29
GENTILE FLAVIA 29
RICCIARDI IMMACOLATA 28
SORRENTINO GIUSEPPE 22
GALASSO LETIZIA 20
DI LUCA LAURA 13
FIENGO RAIMONDO 12
LOPEZ ANTONIO 5
VISCIANO MARTINA 4
GRILLO CIRO 4
CANDURRO RAMONA 3
SANTAGATA MIRELLA 3
SPINA MARIA 3
SCHIAVO DAVIDE 2
BORRIELLO FILIPPO 751
TABERNACOLO ALESSANDRA 718
MELE LUIGI 706
GENTILE CARMINE DETTO MNIELLO 674
BRANCACCIO PASQUALE 636
FALANGA ANNARITA DETTA CAPUANI 614
MIRABELLA CINZIA 546
SPIERTO ANTONIO 510
FIORE IDA 412
FIELE MARIA 369
BUONO MARIO 329
DI DONNA VALERIA 118
SCOGNAMIGLIO GIOVANNA 81
PALOMBA VIRGINIA 77
BORRELLI RAFFAELLA 76
PASTORE ANNACHIARA 39
COLANTUONO IMMA 38
MAGLIULO MARIA 32
CONFUORTO ARMANDO 31
BUFI LUIGI 24
GINI FEDERICA 20
CAIAZZO ANIELLO 16
ZENO FAUSTA 16
MAIDA DOMENICO 770
AVVINTO ANNA 262
PIZZO ANNA 175
PETRUCCI DOMENICO 172
PANICO ANGELA
MARIA 150
BRANCACCIO RAFFAELE 98
CIVELLI LUIGI 71
DI CRISTO EMILIA 57
IGNARRA MARIA 46
RUSSO ROBERTO 43
MENNELLA VINCENZA 37
SORRENTINO TERESA 37
BORRELLI ROSA 31
RAIOLA ROSA 29
PINTO ANIELLO 28
TORLO CIRO 21
ASCIONE ROSALBA 19
CAVALIERE ROSA 13
COLAMARINO STEFANO 12
LEONE EGLE 7
COLUCCI GENNARO 6
PIEDIFERRO ANGELA 6
CERVERO ANNA 5
CATALDO CIRO 2
APREA GIUSEPPE 43
BATTILORO MARIA 25
DE MATTEO ANTONIO 11
ZULLINO LUISA 6
DE ROSA MADDALENA 5
VITIELLO GAETANO 4
FORMISANO VINCENZO 4
EVANGELISTA VINCENZO 3
MARTORANA ANTONINO 3
FORMISANO ANNACARMELA 3
BATTILORO ANTONIO 2
GIARDINO CLAUDIO 2
CELESTE FERDINANDO 2
COLANTUONO PATRIZIA 1
DONE MIOARA 1
BATTILORO MICHELINA 1
DI CRISTO RAFFAELE 0
PERONE ANGELO 0
PENZA ROAUL 0
CARBONE GRAZIA ANTONIA 0
SPERANZA GIUSEPPE 419 EUROPA VERDE
BORRELLI ANTONIO 210
CIRILLO SABRINA 116
LUNELLA MICHELE 46
COLANTUONO VINCENZA 37
DI DONNA RITA 33
NOCERINO GIOVANNA 21
BORRIELLO SALVATORE 17
LAFRONZA CIRO 7
NERI CRISTINA 7
PALOMBA ERIKA 5
DE LUCA RAFFAELLA 4
MORMILE FRANCESCA 4
SANNINO CIRA 4
DE LUCA ROSARIA 3
IZZO GENNARO 1
SORRENTINO FAUSTINA 1
COLANTONI OTTAVIO 0
COZZOLINO ANTONIO 0
DE ANGELIS CAROLINA 0
DI FIORE ROSA 0
FOSSA ENZO 0
NOCERINO RAFFAELE 0
POMPOSO CARMELA 763
STASI BRUNA 433
VITIELLO GIUSEPPE 393
RUOCCO VINCENZO 371
FARESE DOMENICO 310
QUIRINO SALVATORE 272
GUIDA CIRO 228
CUTOLO CIRO MASSIMILIANO 145
PALOMBA MARIA 135
BORRIELLO CRISTIANO 99
FORINO SALVATORE 97
AURICCHIO IRENE ROSARIA 87
SCARFOGLIERO LUIGI 86
FACCIUTO ANTONIA ELIDE 79
GUARINO RAIMONDO 76
NOCERINO CIRO 53
ASCIONE GIUSEPPINA 47
COMO ROSA 46
FALANGA OSVALDO 17
FILDI BENITO 8
BENCIVENGA GIOVANNA 5
IENGO COLOMBA 5
COLLARO TOMMASO 5
LANGELLA MICHELE 1078
COLOMBO DARIO 814
VITIELLO LUCIA 769
IZZO RAFFAELLA 645
BELLO VIRGINIA 241
BALZANO MICHELE 204
ESPOSITO ANNA 161
GERMANO MICHELE 150
PORZIO VALENTINA 149
PANE CIRO 83
OLIVIERO SIMONA 72
PANARIELLO ANNA 72
PIRONE ROMOLO 54
BORRIELLO VINCENZO 39
COLANTUONO PASQUALE 31
MARRAZZO ILARIA 20
ACCARDO CIRA 19
PASSARELLI LUIGI 17
SCALA DANILO 17
DI MAIO RAFFAELA 12
CUCINIELLO STEFANIA 10
MONTANARO VALENTINA 10
ESPOSITO GERARDO 8
CACCIOTTOLO AGOSTINO 3
MENNELLA GIUSEPPE 88
IOVINO ALLESSANDRO 73
BRAILE MARIANTONIA 67
ACCARDO CARLA 37
RIVIECCIO FRANCESCO 32
TAMMARO SHANTI 30
D’URZO VALENTINA 29
SCALA ALESSANDRO 25
LEONE EMERIGO 19
VITIELLO ANGELA 19
AVECONE FABIO 19
MAZZACANE ANNA 18
DI CRISTO PASQUALE 12
LIGUORO ERIKA 5
GAROFALO MARIKA 1
BORRELLI CIRA 0
SERPE MARCO 0
BISBIGLIA TERESA 0
BISBIGLIA VINCENZO 0
TONZINO DARIO 496 IDEA NUOVA
ESPOSITO LAURA 487
ORLANDO MARIA 437
DE LUCA VINCENZO 352
RUSSO MARIO 194
OLIVIERO SALVATORE 179
MARTINELLI GIUSEPPINA 78
SOTERO ANNA 77
BORRIELLO LUIGI 60
PANARIELLO MARIANNA 58
VARRIALE CIRO 42
IOVANE ALDO 38
RICCIO CARLO 38
SANNINO ELISA 27
GAROFALO GIULIA 19
FESTEVOLE SALVATORE 18
PERNICE ARIANNA 18
AVERTUO NUNZIO 16
DE GREGORIO GIOVANNA 16
PALOMBA ROSA 16
COLLARO GAETANO 13
LONGOBARDI GIOVANNI 9
DE SANTO GIUSEPPA 7
PERNICE LOREDANA 3
SCALA MARCO 212
RUSSO MARIA ANNA 195
RIVIECCIO ALESSIA 129
MENNELLA CIRO 85
CIAVOLINO BIANCO SALVATORE 79
CRISPINO ANTONIO 76
DI MAIO CIRO 74
IZZO FRANCA 73
ROBERTUCCI ANTONIO 67
ROBERTUCCI MARIA 63
PERNA ROSA 59
PERFETTO RITA 57
SAPORITO ADELE 54
MENNELLA CARMINE 47
TONINI MARIA GRAZIA 43
MIRANDA STEFANIA 34
GAROFALO ROSA 16
STARACE MARTINA PIA 15
PARLATI PATRIZIA 14
GUIDA MARCOS 13
SORRISO MARIA ROSA 13
IENGO LUIGI FRANCESCO 7
CIAMPARELLA FRANCESCO 0
CALIFANO GAETANO 0
VITO SALVATORE 429
IACOMINO ROSA 243
ANCORA CIRO 207
VITIELLO ANTONIO 197
ALINI LUCA 173
RUSSO GIUSEPPE 167
BALZANO DOMENICO 135
GENTILE ANNALIBERA 56
BELFIORE RITA 43
BORRELLI SARA DEBORAH 39
PANARIELLO MARIAGRAZIA 36
PRISCO STEFANIA 31
CHIUSEL MARIA ROSARIA 26
SALONE SALVATORE 24
BENESTANTE PAOLA 19
FORMISANO GIUSEPPINA 10
SCOGNAMIGLIO ALESSIA 10
ACCARDO PATRIZIA 9
CANTORE ANNA 9
MARESCA ANTONIETTA 5
FERRANDINO CONCETTA 4
BENCIVENGA ARCA 1
D’ALESSIO FRANCESCO 0
LIGUORI SORRENTINO VITTORIO 0
NOVIELLO CARLA 332 LA SVOLTA
PICCIRILLO CIRO 301
GRAMEGNA SIMONE MARIANO 203
PRAITANO FRANCESCO 70
CIAVOLINO GIOVANNI 56
RUSSO LUCIANA 50
NAPOLETANO ANIELLO 33
COLAPS GIUSEPPINA 32
DI MAIO MARIO 28
DI DATO ANTONIO 15
CASAMENTO NINFA 13
GAROFALO IMMACOLATA 12
ADAMO CLETO 10
FIORENTINO LOREDANA 10
LONGOBARDI SAVERIO 9
SCHIAVULLO NUNZIO 7
CIRCOLO ANNA 5
D’URZO CIRO 3
SORRENTINO GIUSEPPE 3
VITIELLO MARIA 2
AURICCHIO CIRO 0
SAMMARCO ANIELLO 0
ACAMPORA ALESSIA 614
DE CARLO ANGELO 401
PINTO VINCENZO 187
IOVINELLI SALVATORE 75
DELBI CIRA 65
SERPE FRANCESCO 65
CACACE MARIA ROSARIA 53
SORRENTINO GENNARO 53
DOTA IMMACOLATA 51
GARGIULO LAMIA CIRA 38
BALZANO MARTINA 35
ACCARDO ILARIA CIRA 33
GAROFALO MASSIMILIANO 27
TUCCI VITIELLO COLOMBA 26
GUARINO RAIMONDO 22
VITIELLO AMEDEO 17
PETRAIO RAFFAELE 11
GRANATA GIOVANNI 10
LEONE ANDREA 7
MENNELA IOLANDA 1017
GAGLIONE FELICE 995
GUARINO ANNALAURA 638
FRULIO GAETANO 623
ESPOSITO CATELLO 479
SCOGNAMIGLIO GIOVANNA 391
SPERANZA ANDREA 227
DEL PRATO GIANMARCO 187
DE SIMONE PAOLA 166
SANSONE NICOLETTA 157
SCOGNAMIGLIO CORINNA 129
COLANTUONO ANDREA 123
MANFREDINI MICHELE 98
IMMOBILE ANNA 83
SAMMARCO CARLO 73
VITIELLO ANNALISA 58
FABBROCINO PIETRO 55
PINTO MYRIAM 53
IMPERATO PASQUALINO 50
D’AMATO MARIA FEDERICA 32
RAIOLA VINCENZO 29
RIVIECCIO ELEONORA 24
MAGLIULO RAFFAELE 18
NOCERINO MONICA 11
GALLO MIRKO 166
VITIELLO LAURA 162
CRISPINO ANTONIO 159
VISCIANO ROSA 137
SEVERINO IVANMARCELLO 130
GAROFALO CARLO ALBERTO 63
GUIDA FRANCA 48
MASSA MARIA ANTONIETTA 45
CIAVOLINO FRANCESCO 42
CIPOLLARO LUIGI 42
ACCARDO SERENA 38
FORMISANO ANNARITA 32
MASTROGIOVANNI VINCENZA 28
DI DONNA FRANCESCO 26
CATALDO FRANCESCA 20
ALBERO CLAUDIO 19
CARACCIOLO GIOVANNI APOLLONIA 18
TAMMARO SALVATORE 17
LEONE PAOLA 17
IOVINE MARIA 11
OTTAVIANO DAVIDE 8
DI GIOIA GRAZIA 6
PAPAGALLO FULVIO 2
D’AMBROSIO ANTONIO 831
PALOMBA COLOMBA ROBERTA 183
OLIVIERO GIUSEPPINA 128
ACAMPORA PASQUALE 126
COLANTUONO GIGINO 112
PALOMBA SERENA 71
SORRENTINO MONICA 70
LOMBARDI GIOVANNA 68
GINESTRA NUNZIA 67
CERCINO DANIELA 49
AVVOLTOIO MARIA 47
GIARDINO GIOSUE’ 47
GIORGIONE ANGELO 46
MAZZA ANNA 44
FIERAMOSCA VINCENZO 42
MANZO LUCIA 37
MONTI FEDERICA 34
VOLPE GRAZIA ANNA 33
GUIDA GIUSEPPE 32
ROMANO ANNA 32
RUSSO SALVATORE 30
FESTEVOLE FRANCESCO 26
MANCINELLI FRANCO 25
GENTILE ANTONIO 18
SALERNO VINCENZO 199
MAIDA GIANCARLO 152
BORRIELLO SANTA 117
LAUREANO MASSIMO 67
FERRANTINO TERESA 43
VITIELLO ALICE 39
GAUDINO NUNZIA 19
SCOGNAMIGLIO RAFFAELE 16
OSSERVANZA CONSIGLIA 14
PIZZA GIUSEPPE 14
CIRILLO MARIA 12
SEVERINO PASQUALE 11
IEZZA ENRICO 10
FORNITE RAIMONDO 9
MENNELLA CARMINE 9
DE GREGORIO EMILIA 7
LATCHEVA LUBOMIRA DIMITROVA 5
PAOLILLO ANNARITA 5
RIVIECCIO LUCIA 5
TAGLIAFERRI ANNA 5
COPERTUCCIO PIETRO 0
DI DONNA VALENTINA 1002
POLESE MICHELE 943
GUARINO VITTORIO 919
VISCOVO OLIMPIA 656
ROMANO SALVATORE 502
RAMONDO ROBERTA COLOMBA 389
LOMBARDO ROSAMARIA 162
ASCIONE GIOVANNA 158
NOCERINO RAFFAELE 140
ERMETTO VALERIA 129
RUSSO ENRICO 112
BORRELLI GIUSEPPE 99
PINTO MARIA 87
ESPOSITO BENIAMINO 59
PALOMBA ANDREA 54
OLIVIERO MELANIA 30
VELLO ELISABETTA 26
ESPOSITO GIUSEPPE 21
VISONE CLAUDIA 15
COMMESSO EMANUELE 10
LIGUORO GIUSEPPE 6
GALDO PORPORA JESSICA 4
SORRENTINO NUNZIA 2
NAPOLETANO MARIA CIRA 1
BORRIELLO MARIO 849
GARGIULO SALVATORE 681
GERMANO LUCIA 493
PIRO MARIA TERESA 398
LIGUORO LUISA 320
ACCARDO CIRO 257
MENNELLA CANDIDA 206
FILIPI STEFAN 145
FORINO TERESA 82
FARO CIRO 71
BOTTIGLIERO ROSANGELA 46
LOFFREDO ANTONIO 40
GALLO NICOLA 36
ASCIONE STEFANIA 32
BALZANO AGOSTINO 25
SCOGNAMIGLIO GENNARO 16
PREITE GIUSEPPINALESSIA 15
DI STEFANO ANDREA 13
CAPILLO DANIELE 11
GIULLINI ANNAMARIA 10
DI GIACOMO SALVATORE 9
DI LUCA FABIO 7
OLIVIERO GIUSEPPE MARCO 6
DELBI RAFFAELE 2
TATE VINCENZO DAVIDE 253
CEGLIA CARLO 197
LIZA CLAUDIA MARIA 188
LANGELLA CIRO 67
GENTILE DANIELA 58
BALZANO CARMELA 52
ULTIMO SERAFINO 46
RUSSO GIUSEPPE VINCENZO 28
SCARPA DANIELE 28
TAGLIAMONTE CLAUDIA 26
ASCIONE GIUSEPPE 21
TARTAGLIONE FEDERICA 18
BIANCO GIUSY 11
PICARDI FRANCESCO SAVERIO 11
CIARAVOLO ELEONORA 10
PERREON LUIGIA ALESSIA 9
COLAMARINO IVAN 8
ONDEGGIA FRANCESCA 5
RAIOLA ALESSANDRO 5
SANNINO DOMENICO 5
VALLINI SABRINA 2
D’AMICO SALVATORE 1
RAIA PASQUALE 1
FEROCE GIANLUCA 0
DI DONNA GIUSEPPINA 726
MAGLIONE LUIGI 228
SILVETTI GRAZIELLA 228
COLANTONIO ANDREA LUCA 208
DORSI ROSA 157
SUARATO GIUSEPPE 144
COSTABILE RAFFAELE 127
MAROTTA MARINO 101
MENNELLA SALVATORE 89
BORRIELLO GENNARO 86
CONSOLATO AGATA 65
GATTONE GIOVANNI 60
MONTELLA ELENA 53
GAGLIONE TOMMASO 50
ALDI ROSARIA 30
PALOMBA MARIA 25
LA ROCCA CIRO 22
FORMISANO CIRO 14
TOLGETTO FABRIZIO GAETANO 5
MARINO MAURIZIO 4
GALLOTTI GAETANO 2
IASEVOLI ENZA 2
MANGANO ENZO
MANUEL 1
PALUMBO ANTONIETTA 0
TESORIERO SARA 66
BORRIELLO SALVATORE 30
DI GIULIO DANILO 21
ASCIONE CLARA 15
CORDONE DOMENICO 10
AUSIELLO MARIA CARMELA 8
BORRELLI TERESA 6
PALOMBA EMIDIO 5
FRANCO MICHELE 3
PISTONE GIUSEPPINA 3
ESPOSITO CLAUDIA 3
CROPANO ANDREA 2
PISTONE ANNA 2
BOCCIA ANIELLO 1
ESPOSITO ELEONORA 1
FIORINIELLO IMMACOLATA 1
RISCETTI RAFFAELE 1
RESCIGNO GIORGIO 1
FICO ANNA GIUSEPPINA 0
PISTONE MARTINA 0
ROMANO MARIA 0
DI GUIDA CIRO 0
TORALBO GABRIELE 145
ALTIERO SALVATORE 116
ALTIERO ANNA 64
ORZO TERESA 55
RUSSO TERESA 29
FALCINI VITTORIO 26
CACCIUTTOLO GIOVANNI 18
VITIELLO MARCO 16
ESPOSITO MICHELA 14
CHIARIELLO LUCIA 12
DAMASCO VINCENZO 12
SPERINDEO FRANCESCA 9
ESPOSITO RAIMONDO 7
DI MARTINO LUIGI 7
DE MARTINO LIBERATO 3
GELAO YLENIA 1
ESPOSITO DANIELE 1
SORRENTINO MARIA LOURDES 0
SORRENTINO MICHELE 0
MANZO SALVATORE 18
FALANGA MARIA 11
BORRIELLO DOMENICO 8
PANICCIA GIUSEPPINA 8
CARNALE ROSANNA 8
VITIELLO ALESSIO 7
GALASSO ROSITA 7
VARONE FRANCESCO 6
MASTROPIETRO SALVATORE 6
D’AURIA PAOLO 6
D’AMBROSIO EGIDIO 5
D’URZO UMBERTO 3
VITIELLO ANIELLO 2
RUSSO FRANCESCO 2
CARDONE STEFANIA 1
ASCIONE ELISABETTA 1
FORMISANO GIOVANNI 0
DELL’OVO MARIO 0
D’URZO VITTORIO 152
MONTANARO LUCIANO 77
GAGLIONE IMMA 63
TESORIERO GIUSEPPINA 56
PINTO FRANCESCA 31
DI CRISTO ANTONIO 29
PASQUETTI NIVES LUISA 15
MARRAZZO ANNAMARIA 12
BORRIELLO ANIELLO 8
PALOMBA GIANLUCA 8
FIORENZA ADRIANA 5
PRANZO TERESA ANNA 5
SORRENTINO LUCA EMANUELE 3
ACCARDO ANIELLO 2
FARELLA GENNARO 2
MADONNA COSTANTINO 1
CAMPAGNOLA PASQUALE 0
CATANZARO SALVATORE 0
CERBASI SALVATORE ANTONIO 0
RUSSO FRANCESCO 0
CUCINIELLO FRANCESCO 207
LUNA ANTONELLA 110
PANARIELLO NATALE 96
OSSERVANZA ANTONIO 89
GIARDINO CIRO 80
DI FRANCO ANNALAURA 65
OSSERVANZA FRANCESCA 62
CAFARO LETIZIA 53
SCOGNAMIGLIO MARIA 53
CIARAVOLO ANNA MARIA 46
MOLLO CONCETTA 40
COLARDO GIOVANNI 32
LICENZIATO PAOLO 28
MISTICO FRANCESCO PAOLO 21
STUPPIA VALERIO 19
LA ROCCA DOMENICO 13
GAUDINO SALVATORE 12
GAROFALO ARMANDO 9
MARINO ANTONIO 7
PORZIO ROSA 3
MOSSONE ANTONIO 2
SUARATO CATELLO 1
VENERUSO DAVIDE 1
SENATORE ARTURO 0
ASCIONE VALENTINA 482
ALTIERO SERGIO 374
IZZINI LEOPOLDO 216
MENNELLA RAIMONDO 122
AYMINO GENNARO 95
SCOGNAMIGLIO ANIELLO 79
DI MAIO SALVATORE 77
SERPE MARIA 77
LINETTI ANTONIETTA 76
D’ANIELLO SIMONE 72
COZZOLINO SIMONA 66
AVVENTURATO PASQUALE 65
CONTINI FRANCESCO 30
TARANTINO VINCENZO 27
FALANGA MARIA ROSARIA ANNA 22
RIVIECCIO ELENA 22
GRANATA EMMANUELA 21
VITIELLO ANTONIO 21
DE ROSA ANTONIO 19
GALASSO MARGHERITA 10
MAISTO PATRIZIA 8
RUGGIERO LUIGI 8
MAIORINO GIANFRANCO 6
BASSANO FRANCESCOPAOLO 0
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